KREVA¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯PJ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¹þ¤á¤¿¡È¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÉÇ®ÎÌ¡¡AI¶î»È¤·³Ú¶Ê¤Î²ÄÇ½À¹¤²¤ëÄ©Àï¤â
¡¡HIPHOP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎKREVA¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃæ¤Ç¡ÈºÇ½ÅÍ×¡É¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡¢Ìó3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØProject K¡Ù¤¬19Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ëÌó30Ê¬¤ÎÁ´11¶Ê¤Ï¡Ö¥é¥Ã¥×¤Ç¹¶¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®ºî¡£ORICON NEWS¤Ç¤ÏKREVA¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºî²áÄø¤ä²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤¿°ÕÌ£¡¢20Ç¯´Ö¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛKREVA¤Î´ë²èÅ¸¼¨¡ØKREVA20¼þÇ¯µÇ° ¸¶½ñÅ¸¼¨ÈÎÇä²ñ¡Ö¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È»æ¤È¥Ú¥ó¡×¡Ù
¡½¡½¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¡ØProject K¡Ù¤Ï¡¢KREVA¤µ¤ó¤Î¥é¥Ã¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¸ÀÍÕ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡¢¤½¤·¤Æ°Õ»Ö¤Þ¤Ç¤â¤¬°µÅÝÅª¤ÊÇ®ÎÌ¤ÇÅÁ¤ï¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
KREVA¡§¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤«¤Ê¤êÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¤ê¡¢À©ºî¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡ÖÁ´ÊÔ¥é¥Ã¥×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¥é¥Ã¥×¤Ç¹¶¤á¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Á´11¶Ê¡¢Ìó30Ê¬¤ÎºîÉÊ¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
KREVA¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¡¢ËèÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤è¤·½ÐÍè¤¿¤È¶Ê¤òÊÂ¤Ù¤¿¤é30Ê¬¤Ç¡£¤½¤Î»þ¤Ë¼«Ê¬¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÁÈ¤à»þ¤Ë¡Ö¤³¤³¤ÇÃ»¤¤¥é¥Ã¥×¤Î¶Ê¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬°Õ¿Þ¤»¤º·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¹¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢¾®ÎÓ¸ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÉñÂæ¡ØKREVA CLASS -¿·¤·¤¤¥é¥Ã¥×¤Î¶µ¼¼-¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¥é¥Ã¥×¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¶Ê¤ÎÊý¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÀºÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÂÎÄ´¤äµ¤»ý¤Á¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Íä¤ß¤Ê¤¯½ÐÍè¤ë¡£É½¸½¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê²»Äø¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤ò¥ê¥º¥à¤Ë¥Ï¥á¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬°µÅÝÅª¤ËÆÀ°Õ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¾®ÎÓ·òÂÀÏº¤µ¤ó¤«¤é¤â¡¢ÉñÂæ¤Ç¥é¥Ã¥×¤ò¤ä¤ëÉôÊ¬¤Ï¡Ö¿å¤òÆÀ¤¿µû¤Î¤è¤¦¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥½¥í20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë"Back to Basics"¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡ÖProject K Interlude¡×¤ò¶´¤ó¤Ç¸åÈ¾¤«¤é¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¶Ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¶¤Ï¥é¥Ã¥×¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÆÃ¤Ë¿·ºî¤Ç¤ÎKREVA¤µ¤ó¤Î¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
KREVA¡§¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡£¡Ö¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¡Ä¡Ä¤º¤Ã¤È²¿¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÉ¾²Á¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÉ¾²Á¤¬¸«¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤´¶¤¸¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î²»¡¢ºî¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¤Þ¤ÀÍýÁÛ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤«¡£¤º¤Ã¤ÈÌ¤ÅþÃ£¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¡Ö¤¤¤¤¤è²¶¤Ï¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²¿¤Ë¥¯¥½¡ª¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ØProject K¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆÊü¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
KREVA¡§¤Þ¤µ¤Ë1¶ÊÌÜ¤Î¡ÖNo Limit¡×¤Ï¡¢²¶¤¬²¶¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¡¢¤ªÁ°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¤Ï¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ò¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡£¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ë»þ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤¬°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼¡²ñ¤¦»þ¡×¤ÏÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë½ñ¤¤¤¿²Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤âÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¸å¤Î¥ß¡¼¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥°¥ê¡¼¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¿É¤¤¤³¤È¤À¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¶¤Î²Î¤Ã¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤Ë¾å¾º»Ö¸þ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¡¢¥¢¥¸¥Æ¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢º£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤¬²¿Ç¯¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤¿Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Ê¡×¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¸÷·Ê¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤ÆÍè¤¿¤«¤é¡£²¶¤è¤ê¤âÂçÀ¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤È¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡ÖÆÏ¤¤¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²»¤òºî¤ëºî¶È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤ä¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¤â¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÄ°¤«¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ä¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¡¢¤½¤¦»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤³¤ò¥é¥Ã¥×¤Îº¬´´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥¯¤âKREVA¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡£
KREVA¡§¡Ö¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¡Ö¤³¤ì¤¬½ÐÍè¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤äµ¡ºà¤Ç¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤É¤ó»î¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¡¢²»³ÚÀ¸À®AI¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¸ý¤«¤éº£¡¢¿´¡£¡×¤ÎÅÓÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°²»¤ä¡¢¡ÖIWAOU¡×¤Î¥ª¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÏAI¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖKnock¡×¤Ç¤ÏÀ¼¼Á¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëAI¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬²Î¤Ã¤¿À¼¤ò¡¢Îã¤¨¤ÐÇò¿Í½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¡¢¹õ¿Í½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¡¢ÃËÀ¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¡¢Ï·¿Í¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëAI¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Éô²°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥é¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Á´ÉôKREVA¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ç¡©
KREVA¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£15¿ÍÊ¬¤ÎÀ¼¤òÏ¿¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¬¶Ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤¦¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥é¥¹¥È¤Î¡ÖNew Phase¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¡É¤ä¡È¥á¥í¥¦¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¤¤¤í¤ó¤Ê¿´¾Ý¤ò¥×¥í¥ó¥×¥È¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤È¤¤¿¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÄ´Íý¤·Ä¾¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¡£¤¿¤À¡¢AI¤Ë¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤ä²Î»ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤Æ¤â¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ëÅú¤¨¤Ï¡ÈºÇÂç¸øÌó¿ô¤Î¥È¥Ã¥×¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡½¡½¤Þ¤ÀAI¤Ï¡¢1¤ò100¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤À¤±¤É¡¢0¤«¤é1¤òÀ¸¤à¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡©
KREVA¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤¿Æ°²è¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¶Ê¤òÉÕ¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö²Æ¡×¡Ö³¤¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ËþÅÀ¤Ë¶á¤¤¶Ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î»ëÅÀ¤¬É¬Í×¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤Ã¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢²»¼Á¤Ç¤¹¤Í¡£²áÅÏ´ü¤æ¤¨¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â¤½¤³¤¬¥¨¥â¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¤³¤Î²»¤¬°¤¤´¶¤¸¤Ã¤Æº£¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¸å¤ÏÀäÂÐ¤Ë²»¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡£Îã¤¨¤ë¤Ê¤é2000Ç¯Âå¤ÎÈýÌÓ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¡¢¤¢¤ÎÈýÌÓ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤â2000Ç¯Âå¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ÎÈýÌÓ¤Ï¤¢¤Î»þÂå¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢AI¤Î²»¼Á¤â¡¢²áÅÏ´ü¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤º£¤Î²»¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²áÅÏ´ü¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î20Ç¯¤Ç²»³Ú¤ÎÄ°¤«¤ìÊý¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ø¤Î°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
KREVA¡§¤½¤ÎÊÑ²½¤¿¤ë¤ä¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡Ö¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤È¤Ï¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ÎÊÑ¤ï¤êÊý¤ÎÊý¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë·ã¤·¤¹¤®¤Æ¡£¥¸¥ã¥º¤È¤«Â¾¤Î²»³Ú¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ï¾ï¤ËºÇ¿·¤¬Àµ²ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¶¤Ï90Ç¯Âå¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤Î´¶³Ð¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤½¤³¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤·¤Æ¤â¸Å¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¡£¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¤½¤³¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾ï¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æº£¤Î´¶³Ð¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ÏÀÎ¤Î¤â¤Î¤â¥Ý¥Ã¥×¥¹¤À¤·¡¢¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀÎ¤âº£¤â¥í¥Ã¥¯¤À¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¡£¤Ç¤â¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¡Ö¥Ö¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥×¡×¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö¥È¥é¥Ã¥×¡×¤È¤«¤Ã¤ÆºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óºÇ¿·¤Î¤â¤Î¤Èº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤³¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼ç¼´¤¹¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¹¤²¤§²»³Ú¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ï¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¸·¤·¤¤¡£¤½¤³¤Ç20Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Á°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ä¤Ä¡¢µ»½Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·Â³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢º£¤ÏSNS¤Ç¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡Ö¸ÀÍÕ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¾õÂÖ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
KREVA¡§¸ÀÍÕ¤ÎÏÃ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Öµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤È¡Öµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¿Í¡×¤Îº¹¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¤Î´Ö¤òËä¤á¤ëAI¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¡Ö»È¤¨¤ë¿Í¡×¡Ö»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¿Í¡×¤Îº¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¿¤ò¸«¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ò¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡×¤È¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í¡×¤Îº¹¤¬¤¹¤´¤¯³«¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£²¶¤Ï¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¿Í¤À¤·¡¢²Î»ì¤Ï¼ê½ñ¤¤Ç¡¢ËèÄ«Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡ØProject K¡Ù¤Î¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢KREVA¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò¶¯¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤·¤«ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¶¯Îõ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
KREVA¡§¡Ö¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤·¤«¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦ÅÀ¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â¥é¥Ã¥×¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢¤½¤Î¿Í¤Ç¤·¤«À®Î©¤·ÆÀ¤Ê¤¤¡¢¤è¤ê¤½¤Î¿Í¤½¤Î¤â¤Î¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²»Äø¤¬¤¢¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ä¤±¤É¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¥â¥Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
¡½¡½¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖÃ¯¤¬²¿¤ò¸À¤¦¤Î¤«¡×¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¡£
KREVA¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¿Í¼«¿È¤¬¤è¤êÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò½ñ¤¾å¤²¤ë²áÄø¤Î¥Î¡¼¥È¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¸¶½ñÅ¸¼¨ÈÎÇä²ñ¡Ö¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È»æ¤È¥Ú¥ó¡×¡Ê1·î24Æü¡Á2·î3Æü¡Ë¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
KREVA¡§¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¶Ê¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿À©ºîÅÓÃæ¤Î¥Î¡¼¥È¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤ËÀ¶½ñ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ©ºîÅÓÃæ¤Î¤â¤Î¡¢ÄÌ²áÅÀ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÍß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉ®¤ò¼è¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¼ê½ñ¤¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¸»ú¤¿¤Á¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£É®À×¤òÄÉ¤¨¤Ð²¶¤ÎÆ»¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¿¤«¥â¥Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤âÆÏ¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³«ºÅ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ3·î¤«¤é¤Ï¡¢DJ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬12¸ø±é¡¢¥Ð¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬9¸ø±é¤ÎÁ´¹ñ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
KREVA¡§¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡¢Îã¤¨1¿Í¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉðÆ»´Û¤Ç²¿ÅÙ¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ã¤ÆÉðÆ»´Û¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê½ê¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯¡¢¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤Ã¤¿¤é20¼þÇ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬1m¡ß1m¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤Ê¤é¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤ÇºÆÀ¸¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¡¢´ðËÜ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¸å¤í¤ËDJ¤¬°ì¿Í¤À¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤±¤É¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï°ìÈÖ¤ÎÄ©Àï¡£¤½¤ì¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£DJ¤¬°ì¿Í¤¤¤ì¤Ð¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤²¤§¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê²ó¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤â¹Ô¤±¤Æ´ò¤·¤¤¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎÃæÈ×¤«¤é¤Ï¥Ð¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤È¤â¤ò³Ú¤·¤ó¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÉÛ»ÜÍº°ìÏº¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛKREVA¤Î´ë²èÅ¸¼¨¡ØKREVA20¼þÇ¯µÇ° ¸¶½ñÅ¸¼¨ÈÎÇä²ñ¡Ö¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È»æ¤È¥Ú¥ó¡×¡Ù
¡½¡½¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¡ØProject K¡Ù¤Ï¡¢KREVA¤µ¤ó¤Î¥é¥Ã¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¸ÀÍÕ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡¢¤½¤·¤Æ°Õ»Ö¤Þ¤Ç¤â¤¬°µÅÝÅª¤ÊÇ®ÎÌ¤ÇÅÁ¤ï¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
KREVA¡§¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤«¤Ê¤êÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¤ê¡¢À©ºî¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡ÖÁ´ÊÔ¥é¥Ã¥×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¥é¥Ã¥×¤Ç¹¶¤á¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
KREVA¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¡¢ËèÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤è¤·½ÐÍè¤¿¤È¶Ê¤òÊÂ¤Ù¤¿¤é30Ê¬¤Ç¡£¤½¤Î»þ¤Ë¼«Ê¬¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÁÈ¤à»þ¤Ë¡Ö¤³¤³¤ÇÃ»¤¤¥é¥Ã¥×¤Î¶Ê¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬°Õ¿Þ¤»¤º·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¹¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢¾®ÎÓ¸ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÉñÂæ¡ØKREVA CLASS -¿·¤·¤¤¥é¥Ã¥×¤Î¶µ¼¼-¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¥é¥Ã¥×¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¶Ê¤ÎÊý¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÀºÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÂÎÄ´¤äµ¤»ý¤Á¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Íä¤ß¤Ê¤¯½ÐÍè¤ë¡£É½¸½¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê²»Äø¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤ò¥ê¥º¥à¤Ë¥Ï¥á¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬°µÅÝÅª¤ËÆÀ°Õ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¾®ÎÓ·òÂÀÏº¤µ¤ó¤«¤é¤â¡¢ÉñÂæ¤Ç¥é¥Ã¥×¤ò¤ä¤ëÉôÊ¬¤Ï¡Ö¿å¤òÆÀ¤¿µû¤Î¤è¤¦¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥½¥í20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë"Back to Basics"¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡ÖProject K Interlude¡×¤ò¶´¤ó¤Ç¸åÈ¾¤«¤é¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¶Ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¶¤Ï¥é¥Ã¥×¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÆÃ¤Ë¿·ºî¤Ç¤ÎKREVA¤µ¤ó¤Î¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
KREVA¡§¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡£¡Ö¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¡Ä¡Ä¤º¤Ã¤È²¿¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÉ¾²Á¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÉ¾²Á¤¬¸«¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤´¶¤¸¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î²»¡¢ºî¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¤Þ¤ÀÍýÁÛ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤«¡£¤º¤Ã¤ÈÌ¤ÅþÃ£¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¡Ö¤¤¤¤¤è²¶¤Ï¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²¿¤Ë¥¯¥½¡ª¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ØProject K¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆÊü¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
KREVA¡§¤Þ¤µ¤Ë1¶ÊÌÜ¤Î¡ÖNo Limit¡×¤Ï¡¢²¶¤¬²¶¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¡¢¤ªÁ°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¤Ï¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ò¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡£¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ë»þ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤¬°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼¡²ñ¤¦»þ¡×¤ÏÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë½ñ¤¤¤¿²Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤âÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¸å¤Î¥ß¡¼¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥°¥ê¡¼¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¿É¤¤¤³¤È¤À¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¶¤Î²Î¤Ã¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤Ë¾å¾º»Ö¸þ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¡¢¥¢¥¸¥Æ¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢º£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤¬²¿Ç¯¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤¿Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Ê¡×¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¸÷·Ê¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤ÆÍè¤¿¤«¤é¡£²¶¤è¤ê¤âÂçÀ¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤È¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡ÖÆÏ¤¤¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²»¤òºî¤ëºî¶È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤ä¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¤â¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÄ°¤«¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ä¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¡¢¤½¤¦»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤³¤ò¥é¥Ã¥×¤Îº¬´´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥¯¤âKREVA¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡£
KREVA¡§¡Ö¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¡Ö¤³¤ì¤¬½ÐÍè¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤äµ¡ºà¤Ç¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤É¤ó»î¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¡¢²»³ÚÀ¸À®AI¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¸ý¤«¤éº£¡¢¿´¡£¡×¤ÎÅÓÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°²»¤ä¡¢¡ÖIWAOU¡×¤Î¥ª¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÏAI¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖKnock¡×¤Ç¤ÏÀ¼¼Á¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëAI¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬²Î¤Ã¤¿À¼¤ò¡¢Îã¤¨¤ÐÇò¿Í½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¡¢¹õ¿Í½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¡¢ÃËÀ¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¡¢Ï·¿Í¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëAI¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Éô²°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥é¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Á´ÉôKREVA¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ç¡©
KREVA¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£15¿ÍÊ¬¤ÎÀ¼¤òÏ¿¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¬¶Ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤¦¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥é¥¹¥È¤Î¡ÖNew Phase¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¡É¤ä¡È¥á¥í¥¦¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¤¤¤í¤ó¤Ê¿´¾Ý¤ò¥×¥í¥ó¥×¥È¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤È¤¤¿¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÄ´Íý¤·Ä¾¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¡£¤¿¤À¡¢AI¤Ë¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤ä²Î»ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤Æ¤â¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ëÅú¤¨¤Ï¡ÈºÇÂç¸øÌó¿ô¤Î¥È¥Ã¥×¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡½¡½¤Þ¤ÀAI¤Ï¡¢1¤ò100¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤À¤±¤É¡¢0¤«¤é1¤òÀ¸¤à¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡©
KREVA¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤¿Æ°²è¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¶Ê¤òÉÕ¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö²Æ¡×¡Ö³¤¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ËþÅÀ¤Ë¶á¤¤¶Ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î»ëÅÀ¤¬É¬Í×¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤Ã¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢²»¼Á¤Ç¤¹¤Í¡£²áÅÏ´ü¤æ¤¨¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â¤½¤³¤¬¥¨¥â¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¤³¤Î²»¤¬°¤¤´¶¤¸¤Ã¤Æº£¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¸å¤ÏÀäÂÐ¤Ë²»¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡£Îã¤¨¤ë¤Ê¤é2000Ç¯Âå¤ÎÈýÌÓ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¡¢¤¢¤ÎÈýÌÓ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤â2000Ç¯Âå¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ÎÈýÌÓ¤Ï¤¢¤Î»þÂå¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢AI¤Î²»¼Á¤â¡¢²áÅÏ´ü¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤º£¤Î²»¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²áÅÏ´ü¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î20Ç¯¤Ç²»³Ú¤ÎÄ°¤«¤ìÊý¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ø¤Î°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
KREVA¡§¤½¤ÎÊÑ²½¤¿¤ë¤ä¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡Ö¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤È¤Ï¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ÎÊÑ¤ï¤êÊý¤ÎÊý¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë·ã¤·¤¹¤®¤Æ¡£¥¸¥ã¥º¤È¤«Â¾¤Î²»³Ú¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ï¾ï¤ËºÇ¿·¤¬Àµ²ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¶¤Ï90Ç¯Âå¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤Î´¶³Ð¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤½¤³¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤·¤Æ¤â¸Å¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¡£¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¤½¤³¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾ï¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æº£¤Î´¶³Ð¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ÏÀÎ¤Î¤â¤Î¤â¥Ý¥Ã¥×¥¹¤À¤·¡¢¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀÎ¤âº£¤â¥í¥Ã¥¯¤À¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¡£¤Ç¤â¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¡Ö¥Ö¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥×¡×¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö¥È¥é¥Ã¥×¡×¤È¤«¤Ã¤ÆºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óºÇ¿·¤Î¤â¤Î¤Èº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤³¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼ç¼´¤¹¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¹¤²¤§²»³Ú¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ï¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¸·¤·¤¤¡£¤½¤³¤Ç20Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Á°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ä¤Ä¡¢µ»½Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·Â³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢º£¤ÏSNS¤Ç¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡Ö¸ÀÍÕ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¾õÂÖ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
KREVA¡§¸ÀÍÕ¤ÎÏÃ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Öµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤È¡Öµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¿Í¡×¤Îº¹¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¤Î´Ö¤òËä¤á¤ëAI¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¡Ö»È¤¨¤ë¿Í¡×¡Ö»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¿Í¡×¤Îº¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¿¤ò¸«¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ò¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡×¤È¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í¡×¤Îº¹¤¬¤¹¤´¤¯³«¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£²¶¤Ï¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¿Í¤À¤·¡¢²Î»ì¤Ï¼ê½ñ¤¤Ç¡¢ËèÄ«Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡ØProject K¡Ù¤Î¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢KREVA¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò¶¯¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤·¤«ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¶¯Îõ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
KREVA¡§¡Ö¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤·¤«¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦ÅÀ¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â¥é¥Ã¥×¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢¤½¤Î¿Í¤Ç¤·¤«À®Î©¤·ÆÀ¤Ê¤¤¡¢¤è¤ê¤½¤Î¿Í¤½¤Î¤â¤Î¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²»Äø¤¬¤¢¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ä¤±¤É¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¥â¥Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
¡½¡½¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖÃ¯¤¬²¿¤ò¸À¤¦¤Î¤«¡×¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¡£
KREVA¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¿Í¼«¿È¤¬¤è¤êÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò½ñ¤¾å¤²¤ë²áÄø¤Î¥Î¡¼¥È¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¸¶½ñÅ¸¼¨ÈÎÇä²ñ¡Ö¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È»æ¤È¥Ú¥ó¡×¡Ê1·î24Æü¡Á2·î3Æü¡Ë¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
KREVA¡§¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¶Ê¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿À©ºîÅÓÃæ¤Î¥Î¡¼¥È¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤ËÀ¶½ñ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ©ºîÅÓÃæ¤Î¤â¤Î¡¢ÄÌ²áÅÀ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÍß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉ®¤ò¼è¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¼ê½ñ¤¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¸»ú¤¿¤Á¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£É®À×¤òÄÉ¤¨¤Ð²¶¤ÎÆ»¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¿¤«¥â¥Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤âÆÏ¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³«ºÅ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ3·î¤«¤é¤Ï¡¢DJ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬12¸ø±é¡¢¥Ð¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬9¸ø±é¤ÎÁ´¹ñ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
KREVA¡§¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡¢Îã¤¨1¿Í¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉðÆ»´Û¤Ç²¿ÅÙ¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ã¤ÆÉðÆ»´Û¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê½ê¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯¡¢¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤Ã¤¿¤é20¼þÇ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬1m¡ß1m¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤Ê¤é¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤ÇºÆÀ¸¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¡¢´ðËÜ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¸å¤í¤ËDJ¤¬°ì¿Í¤À¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤±¤É¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï°ìÈÖ¤ÎÄ©Àï¡£¤½¤ì¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£DJ¤¬°ì¿Í¤¤¤ì¤Ð¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤²¤§¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê²ó¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤â¹Ô¤±¤Æ´ò¤·¤¤¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎÃæÈ×¤«¤é¤Ï¥Ð¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤È¤â¤ò³Ú¤·¤ó¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÉÛ»ÜÍº°ìÏº¡Ë