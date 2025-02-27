レザープロダクトブランド「オブジェクツ アイオー（objects.io ）」が、Apple Watch用ベルトの新作「レザーハイブリッドチェーンバンド for Apple Watch」を受注販売する。予約期間は3月5日から3月31日までで、公式オンラインストアと伊勢丹新宿店で開催するポップアップで受け付ける。

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新作ベルトでは、シルバー 925製チェーンとレザーをミックス。ジュエリー感覚でApple Watchを身につけられるデザインに仕上げた。バックルやベルトループ部分もシルバー925製のオリジナルパーツで製作。ベルト表面に防水シュリンクレザー、裏面にフッ素ゴムを採用することで、快適な装着感を実現したという。ブラックとホワイトベージュの2色展開で、価格は11万円。デリバリーは7月末頃を予定している。

◼️「objects.io」 レザーハイブリッドチェーンバンド for Apple Watch：公式オンラインストア

受注受付期間：2025年3月5日（水）〜3月31日（月）

◼️「objects.io」POPUP STORE 伊勢丹新宿店メンズ館

会期：2025年3月5日（水）〜4月1日（火）

営業時間：10:00〜20:00

会場：伊勢丹新宿メンズ館1階 雑貨コーナー

所在地：東京都新宿区新宿3丁目14-1