愛されたスーパーマーケット猫が逝去

画像はイメージです

英国サフォーク州ストウマーケットにあるスーパーマーケットには、ひんぱんにやってくる猫Oscar(10歳)がいて、買い物客やスタッフからとても愛されていました。スーパーの名をとって「Tesco Cat」と呼ばれ、かわいがられてきたのです。

ところが飼い主のSylvie Nolanによると、Oscarは2025年1月初めに胃がんのため永眠してしまったのです。悲しんだお客さんたちは、この特別な猫に敬意を表してスーパーマーケットの玄関に花やカード、お菓子などたくさんの品物を供えています。

この猫を惜しむ声は後を絶ちません。

「絶対に偉大なヒーローだった」とコメントする人もいれば、「この猫は自分たちよりも長時間働いていた」という従業員もいます。

みんなから愛された猫

画像はイメージです

Patricia Honourさん (79 歳) は、スーパーで買い物をするたびにまずOscarの姿を探したものだといいます。

「Oscarが亡くなってからこの店に来たのは今回が初めてですが、人々がこれほど多くの品を持ち寄って悼むほど、この猫を大事に思っていたと知ってうれしいです。本当にすばらしい」と彼女はいいます。

「たいへんな人気者で、このスーパーの一部だったといっても過言ではありません。みんながOscarを愛していました。本当にかわいらしい猫で、入口で寝そべったり駐車場にあるショッピングカートの中に入り込んだりしていました。ペットは人々の生活に大きな影響を与えますね。Oscarがいなくなって、本当に寂しいです」と彼女。

買い物に来た別の女性は「この店を訪れた最大の理由はOscarに会えるからだった」と話しています。

その人は「この猫はかわいいアイドルだったので、地域にとって本当に残念なことです。わたしは地元の学校で働いていますが、生徒たちもOscarことを知っていて、亡くなったことを悲しんでいました」といいます。

どうか天国で幸せに

画像はイメージです

地元のSharon Kulesaさんは、最近この猫をかたどった像を2日がかりで制作し、自宅の塀の上に設置しました。新聞紙やアルミホイル、マスキングテープを使ったものです。通学途上の子供たちは、この像を見て喜びの声を上げています。

「Oscarとのよい思い出を語り合えるよう、しばらく塀の上に飾ったあと、飼い主にプレゼントしたいと思っています」と話すSharonさんです。

ノーフォークとサフォーク地域で慈善団体を運営するHelen Chapmanさんは、スーパーで募金を呼びかけるときには「よくOscarがそばに来て手伝ってくれたものだ」と振り返ります。

「この猫は、ここでの募金活動に大きく貢献してくれました。Oscarの人気のおかげで別の場所でやるよりもたくさんの金額が集まったし、一緒にいるボランティアたちも楽しく活動することができました」

「訃報を聞いてみんなが悲しみに暮れていますが、これまでしてくれたことすべてに感謝しています。Oscar、どうか天高く舞い上がって、猫の国で幸せに暮らしてね!」と語るHelenさんです。

出典:

・Shoppers pay tribute to Oscar, the Tesco Cat

・Model of Stowmarket celebrity cat Oscar displayed on fence