資源エネルギー庁が2025年2月25日付の給油所小売価格調査結果を公開

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経済産業省資源エネルギー庁は石油製品価格調査の結果を公表し、2025年2月25日付の給油所小売価格調査による全国のガソリン現金価格をまとめました。

この調査により、2025年2月25日付でのレギュラーガソリンの現金価格全国平均は184.3円となっています。前週比では約0.1円の値下がり、前月比では約0.8円の値下がりとなりました。

地方局別で見るレギュラーガソリン平均価格の最新数値と過去5年の近い日付の数値の比較は以下のとおりです。（数値は左から最新、前週、前月、1年前、2年前、3年前、4年前、5年前）

・北海道局

179.7円←179.5円←181.9円←174.0円←166.3円←172.4円←144.1円←146.4円

・東北局

183.1円←183.2円←184.2円←172.7円←165.1円←170.7円←141.8円←146.6円

青森：181.2円←181.1円←182.1円←169.1円←163.3円←169.3円←140.2円←144.6円

岩手：178.1円←177.7円←178.2円←169.8円←162.3円←168.7円←140.1円←143.1円

宮城：182.0円←182.7円←184.7円←169.6円←160.4円←169.6円←137.8円←144.1円

秋田：182.6円←182.9円←183.5円←170.8円←163.3円←168.7円←139.0円←147.8円

山形：190.5円←190.7円←191.3円←182.6円←172.4円←177.5円←149.9円←150.8円

福島：186.2円←186.2円←187.0円←176.7円←168.7円←169.7円←144.4円←150.3円

・関東局

183.6円←183.7円←184.9円←174.1円←166.2円←172.6円←143.0円←146.4円

茨城：180.0円←179.9円←181.2円←170.9円←163.6円←169.5円←139.9円←144.2円

栃木：183.8円←183.8円←184.5円←173.5円←164.4円←171.9円←142.8円←144.9円

群馬：185.6円←185.2円←186.0円←175.1円←167.7円←175.2円←144.2円←145.9円

埼玉：178.9円←179.0円←181.8円←170.8円←161.8円←169.9円←138.2円←141.9円

千葉：180.5円←180.6円←182.5円←170.7円←163.9円←169.5円←140.5円←144.7円

東京：185.4円←186.4円←186.3円←176.1円←168.1円←174.2円←144.4円←147.7円

神奈川：181.5円←182.1円←183.0円←171.8円←163.5円←169.7円←142.0円←143.6円

新潟：182.7円←182.3円←183.3円←170.9円←165.2円←171.1円←142.0円←146.3円

長野：191.4円←191.7円←193.7円←184.5円←176.0円←180.4円←149.7円←153.1円

山梨：182.4円←182.6円←184.2円←173.0円←169.0円←174.7円←145.9円←151.5円

静岡：185.9円←185.9円←186.2円←175.8円←166.3円←172.6円←143.3円←147.4円

・中部局

182.7円←182.4円←183.2円←174.8円←166.7円←171.8円←142.6円←145.6円

愛知：178.0円←176.7円←177.5円←172.0円←163.8円←170.1円←141.6円←144.5円

岐阜：184.8円←184.5円←185.5円←176.6円←167.5円←173.4円←143.8円←148.2円

三重：183.5円←184.2円←184.5円←173.2円←166.9円←171.7円←142.7円←146.6円

富山：185.2円←184.5円←185.9円←175.8円←167.1円←173.0円←144.4円←144.8円

石川：186.9円←186.9円←187.0円←177.2円←168.9円←170.6円←140.7円←142.3円

・近畿局

183.2円←183.4円←184.2円←173.1円←166.9円←172.4円←143.0円←147.3円

福井：185.5円←185.5円←186.3円←176.7円←168.6円←172.8円←145.6円←146.5円

滋賀：185.0円←185.0円←184.8円←171.6円←164.5円←172.2円←142.8円←146.6円

京都：185.5円←185.4円←186.5円←176.0円←171.5円←176.0円←147.3円←150.6円

奈良：182.0円←182.1円←183.4円←171.9円←165.3円←170.7円←142.0円←145.5円

大阪：184.5円←184.5円←186.1円←173.3円←168.3円←173.3円←143.2円←148.8円

兵庫：179.7円←179.8円←180.7円←170.2円←162.2円←169.2円←140.2円←146.9円

和歌山：181.6円←182.2円←182.0円←173.4円←166.9円←171.6円←139.7円←146.1円

・中国局

185.2円←185.2円←185.3円←174.3円←166.1円←171.5円←141.9円←145.8円

鳥取：190.0円←189.9円←190.6円←178.3円←170.5円←172.6円←142.5円←146.3円

島根：187.9円←188.0円←188.2円←177.1円←168.0円←174.6円←147.4円←149.0円

岡山：182.7円←182.8円←182.4円←171.1円←162.2円←166.7円←138.1円←144.1円

広島：184.0円←183.9円←184.1円←174.0円←166.2円←173.8円←140.0円←145.1円

山口：183.3円←183.5円←183.5円←172.3円←164.6円←170.5円←140.8円←144.0円

・四国局

187.6円←187.7円←187.9円←174.6円←169.4円←173.3円←141.5円←148.9円

徳島：180.8円←180.7円←181.2円←166.8円←160.1円←168.9円←136.0円←147.6円

香川：187.2円←187.4円←187.4円←173.0円←168.4円←171.6円←139.5円←145.3円

愛媛：187.5円←187.5円←187.6円←177.2円←170.7円←172.5円←143.7円←149.8円

高知：193.8円←193.8円←193.8円←179.0円←176.1円←178.2円←146.9円←153.2円

・九州局

187.2円←187.8円←187.7円←179.0円←171.9円←176.2円←146.3円←153.9円

福岡：184.0円←184.6円←184.7円←175.7円←165.4円←171.6円←142.2円←148.9円

佐賀：185.5円←186.2円←183.9円←176.1円←167.7円←173.7円←145.2円←153.4円

長崎：189.9円←192.1円←192.1円←183.4円←180.8円←180.5円←150.2円←160.9円

熊本：182.6円←182.6円←183.3円←174.0円←167.4円←172.4円←141.2円←150.2円

大分：189.4円←189.2円←189.5円←182.1円←175.5円←177.8円←150.3円←155.5円

宮崎：188.3円←188.4円←188.2円←179.2円←170.3円←176.0円←144.5円←153.3円

鹿児島：191.2円←191.6円←191.7円←181.5円←176.4円←180.9円←151.4円←156.4円

・沖縄局

186.4円←186.6円←187.9円←178.5円←171.0円←177.8円←148.3円←153.4円