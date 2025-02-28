ºå¿À¡¦ÅòÀõ¡¡³«Ëë1·³¤Ø¤Þ¤¿Á°¿Ê¡ª¡¡¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐÈÄ¤·20µå¡Ö´¶³ÐÅª¤Ë¤Ï°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¹ñ»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¡Ö¶»ÄÇ²«¿§¤¸¤óÂÓ¹ü²½¾É¡×¤«¤é´°Á´Éü³è¤òÌÜ»Ø¤¹ÅòÀõ¤¬¡¢µ¹ÌîºÂ¤Ç¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐÈÄ¡£³«Ëë1·³¤Ø¸þ¤±¤ÆÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ÂÀï¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤´¶³Ð¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤éµ¹ÌîºÂÁÈ¤Î¼óÇ¾¿Ø¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢Ê¡Åç¡¢Ä®ÅÄ¡¢¿¢ÅÄ¤òÁê¼ê¤ËÁ´20µå¡£Ä¾µå¤ÎÂ¾¤Ë»ý¤Áµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤ÉÁ´µå¼ï¤â»îÅê¤·¤¿¡£Ä¾µå¤Ç¤Ï³ÆÂÇ¼Ô¤ò²¡¤·¹þ¤ß¡¢ÊÑ²½µå¤Ç¤ÏÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤¹¾ìÌÌ¤â¡£22Æü¤ÎÎý½¬»î¹ç¡¢´Ú¹ñ¡¦¥Ï¥ó¥Õ¥¡°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÂÇ¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿Åêµå¤Ë¡Ö´¶³ÐÅª¤Ë¤ÏÅê¤²¤¿»î¹ç¤ò´Þ¤á¤¿3²ó¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Êá¼êÌò¤òÌ³¤á¤¿ÇßÌî¤Ï³ÑÅÙ¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ëÄ¾µå¤ò¡ÖÎÉ¤µ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¡£»ë»¡¤·¤¿µð¿Í¡¦¿¿ÅÄÍµµ®¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÃæ·Ñ¤®¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤È³°¹ñ¿Í¤è¤êºÇ¶¯¤ÎÊä¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£ÅÐÈÄ¸å¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤é¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ65¡£¡Ö½ù¡¹¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È3·î¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀïÅÐÈÄ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¡ÊÀÐºê¡¡¾ÍÊ¿¡Ë