ボローニャvsミラン スタメン発表
[2.27 セリエA第9節](レナート・ダッラーラ)
※28:45開始
<出場メンバー>
[ボローニャ]
先発
GK 1 ウカシュ・スコルプスキ
DF 15 ニコロ・カザーレ
DF 29 ロレンツォ・デ・シルベストリ
DF 31 S. Beukema
DF 33 フアン・ミランダ
MF 8 レモ・フロイラー
MF 11 ダン・エンドイェ
MF 19 ルイス・ファーガソン
MF 30 ベンジャミン・ドミンゲス
MF 80 G. Fabbian
FW 9 サンティアゴ・カストロ
控え
GK 23 ニコラ・バニョリーニ
GK 34 フェデリコ・ラバリア
DF 5 マルティン・エルリッチ
DF 14 ダビデ・カラブリア
DF 22 ハラランボス・リコヤニス
DF 26 ジョン・ルクミ
MF 6 ニコラ・モロ
MF 17 O. El Azzouzi
MF 18 トンマーゾ・ポベガ
MF 20 ミシェル・アエビシェール
FW 7 リッカルド・オルソリーニ
FW 21 イェンス オドゴーア
FW 24 タイス・ダリンガ
FW 28 ニコロ・カンビアーギ
監督
ビンチェンツォ・イタリアーノ
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 28 マリック・ティアウ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
MF 10 ラファエル・レオン
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 79 ジョアン・フェリックス
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 33 D. Bartesaghi
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 38 ワレン・ボンド
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 F. Camarda
FW 90 タミー・エイブラハム
FW 99 リッカルド・ソッティル
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
※28:45開始
<出場メンバー>
[ボローニャ]
先発
GK 1 ウカシュ・スコルプスキ
DF 15 ニコロ・カザーレ
DF 29 ロレンツォ・デ・シルベストリ
DF 31 S. Beukema
DF 33 フアン・ミランダ
MF 8 レモ・フロイラー
MF 11 ダン・エンドイェ
MF 19 ルイス・ファーガソン
MF 30 ベンジャミン・ドミンゲス
MF 80 G. Fabbian
控え
GK 23 ニコラ・バニョリーニ
GK 34 フェデリコ・ラバリア
DF 5 マルティン・エルリッチ
DF 14 ダビデ・カラブリア
DF 22 ハラランボス・リコヤニス
DF 26 ジョン・ルクミ
MF 6 ニコラ・モロ
MF 17 O. El Azzouzi
MF 18 トンマーゾ・ポベガ
MF 20 ミシェル・アエビシェール
FW 7 リッカルド・オルソリーニ
FW 21 イェンス オドゴーア
FW 24 タイス・ダリンガ
FW 28 ニコロ・カンビアーギ
監督
ビンチェンツォ・イタリアーノ
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 28 マリック・ティアウ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
MF 10 ラファエル・レオン
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 79 ジョアン・フェリックス
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 33 D. Bartesaghi
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 38 ワレン・ボンド
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 F. Camarda
FW 90 タミー・エイブラハム
FW 99 リッカルド・ソッティル
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります