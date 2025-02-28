[2.27 セリエA第9節](レナート・ダッラーラ)

※28:45開始

<出場メンバー>

[ボローニャ]

先発

GK 1 ウカシュ・スコルプスキ

DF 15 ニコロ・カザーレ

DF 29 ロレンツォ・デ・シルベストリ

DF 31 S. Beukema

DF 33 フアン・ミランダ

MF 8 レモ・フロイラー

MF 11 ダン・エンドイェ

MF 19 ルイス・ファーガソン

MF 30 ベンジャミン・ドミンゲス

MF 80 G. Fabbian

FW 9 サンティアゴ・カストロ

控え

GK 23 ニコラ・バニョリーニ

GK 34 フェデリコ・ラバリア

DF 5 マルティン・エルリッチ

DF 14 ダビデ・カラブリア

DF 22 ハラランボス・リコヤニス

DF 26 ジョン・ルクミ

MF 6 ニコラ・モロ

MF 17 O. El Azzouzi

MF 18 トンマーゾ・ポベガ

MF 20 ミシェル・アエビシェール

FW 7 リッカルド・オルソリーニ

FW 21 イェンス オドゴーア

FW 24 タイス・ダリンガ

FW 28 ニコロ・カンビアーギ

監督

ビンチェンツォ・イタリアーノ

[ミラン]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 19 テオ・エルナンデス

DF 20 アレックス・ヒメネス

DF 28 マリック・ティアウ

DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ

MF 10 ラファエル・レオン

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 29 ユスフ・フォファナ

MF 79 ジョアン・フェリックス

MF 80 ユヌス・ムサ

FW 7 サンティアゴ・ヒメネス

控え

GK 57 マルコ・スポルティエッロ

GK 96 L. Torriani

DF 23 フィカヨ・トモリ

DF 33 D. Bartesaghi

DF 46 マッテオ・ガッビア

MF 11 クリスティアン・プリシッチ

MF 38 ワレン・ボンド

MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ

FW 9 ルカ・ヨビッチ

FW 21 サムエル・チュクウェゼ

FW 73 F. Camarda

FW 90 タミー・エイブラハム

FW 99 リッカルド・ソッティル

監督

セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります