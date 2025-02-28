±ä¾ÆÂ³¤¯´ä¼ê¡¦ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬³ÈÂç¡¡¸©¤Ï±þµÞ²¾Àß½»Âð¤Î·úÀß¤âÄ´À°Ãæ¡¡¤¤ç¤¦¤Ï¼«±ÒÂâ¤ÎÂç·¿¥Ø¥ê¤òÄÉ²Ã¤·¾Ã²Ð³èÆ°Í½Äê
¤ª¤È¤È¤¤¡¢´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë±ä¾Æ¤¬Â³¤¡¢¤ª¤è¤½3000¿Í¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤È¤È¤¤¸á¸å¡¢ÂçÁ¥ÅÏ»ÔÀÖºêÄ®¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï¤¤Î¤¦¡¢ÃËÀ1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£±ä¾Æ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢873À¤ÂÓ2114¿Í¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈòÆñ»Ø¼¨¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å5»þÁ°¤Ë1340À¤ÂÓ3306¿Í¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÈòÆñ½ê¤ò°Ü¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í
¡Ö²æ¤¬²È¤Î¶á¤¯¤â¼þ¤ê¤âÇ³¤¨¤ÆÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Çº£¤ÎÈòÆñ½ê¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤é¡ÊÈòÆñ»Ø¼¨¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ë°ÜÆ°¤·¤í¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤ì¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡×
´ä¼ê¸©¤ÏÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¸ø±Ä½»Âð¤ò´Þ¤à¸©±Ä½»Âð16¸Í¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ÈòÆñ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¶áÎÙ»ÔÄ®Â¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢100¸Í¤òÌÜÉ¸¤Ë½»Âð¤Î³ÎÊÝ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Û¤«¡¢±þµÞ²¾Àß½»Âð¤Î·úÀß¤âÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¼«±ÒÂâ¤ÎÂç·¿¥Ø¥ê¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£