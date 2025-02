◆XG「アネッサ」新ミューズに就任

【モデルプレス=2025/02/28】全員日本人の7人からなるHIPHOP/R&Bガールズグループ・XG(エックスジー)が、資生堂のサンケアブランド「アネッサ」のブランド新ミューズに就任。XGの楽曲「IS THIS LOVE」を起用した新ブランドムービーを28日より公開した。ブランド新ミューズ就任に伴い、XGが出演する新ブランドムービー3篇、そして60秒の新ブランディングムービー「輝いている人は、楽しんでいる人だ」篇を公開。4月1日よりテレビ放映が開始予定だ。

◆XG、ブランドミューズ起用理由

◆XG、アカペラ&ダンスシーンに挑戦

◆XG、プロ意識と仲の良さが光る撮影

◆XGコメント

新ブランドムービーでは、XGのメンバーが商品の特徴である毎日使える軽やかさとうるおいに包まれ、太陽の下で心地よい表情で自分らしく過ごす姿を描く。さらに、XGの楽曲「IS THIS LOVE」をグローバルキャンペーンソングとして起用。このCM限定のアカペラバージョンとダンスシーンが初公開となり、青空に映える爽やかな衣装に身を包み、太陽の下でエネルギッシュなダンスを披露する。卓越した実力を持つパフォーマンスと個性豊かな魅力を通じ、グローバルな舞台で圧倒的な存在感を放つXGは、一人ひとりの個性が際立つグループとして、世界中から注目を集めている。常に挑戦を続け、音楽やパフォーマンスを通じて「世界中のさまざまな境遇の人たちをエンパワーする」という姿勢が、「Free to Shine(太陽の下、誰もが輝ける世界へ)」というアネッサのブランドパーパスと一致し、今回XGをブランド新ミューズとして起用することになった。「これが、パーフェクトUV」篇では、太陽の光が降り注ぐ開放的な空間を舞台に、パルクールやスケートボードなど、ストリートスポーツを楽しむ人々が登場。その中でメンバーが「IS THIS LOVE」に合わせてエネルギッシュなダンスを披露。「最強なのに、ここまでサラサラ」という特徴を、未来のシミを恐れず前向きに過ごすメンバーの姿とともに表現した。「とけあうハーモニー」篇ではCHISA(チサ)、HINATA(ヒナタ)、JURIA(ジュリア)の3人が「IS THIS LOVE」をアカペラで口ずさむシーンが印象的。とろけるハーモニーは、このブランドムービーのために特別にアレンジ。夏らしいブルーを基調とした爽やかな衣装をまとい、メンバーが顔を寄せ合いながら、心地よい歌声を響かせる。商品特徴のなめらかな感触やうるおいを体現する、透明感あふれるナチュラルな表情にも注目。 日常シーンの日差しの下でもポジティブに過ごせる毎日を届けたいという想いを込めている。撮影は、スタジオ、公園、屋上の3カ所で実施。現場では、監督の指示を真剣な表情で聞くメンバーの姿が印象的だった。休憩中には和やかに談笑しながらリラックスした時間を過ごす一方で、カメラが回ると一瞬で集中した表情に切り替わり、プロフェッショナルな一面を見せた。ダンスシーンの撮影前には、メンバー全員が円になって振り付けの確認を入念に行うなど、撮影の合間にも真摯にパフォーマンスに向き合う姿が見られた。本番では息の合ったダンスパフォーマンスを披露し、その一体感にスタッフから自然と拍手が沸き起こる場面も。さらに、エキストラによるスケートボードのトリックやBMXの技を決めるシーンもあり、メンバーたちは「格好いい!」とテンションを上げながら撮影に臨んでいた。「IS THIS LOVE」のアカペラは、メンバー同士で歌声を合わせながらアレンジを決めていった特別バージョン。その打ち合わせは深夜にまで及んだ。また、撮影の合間には、お互いに塗り直ししあったり、写真を撮りあったりする姿も見られ、メンバー同士の仲の良さがうかがえた。長時間にわたる撮影だったが、メンバーたちは疲れた様子を一切見せず、最後まで明るい表情でやり遂げた。最後には、スタッフから花束とメンバーカラーをイメージした特製のポーチが贈られるサプライズも。「可愛い!」と喜びを表し、現場全体が温かい拍手に包まれつつ撮影は終了。終始笑顔が絶えず、メンバーたちのプロ意識と仲の良さが光る撮影となった。(modelpress編集部)Q これから「とけあうハーモニー」篇、「これが、パーフェクトUV」篇のブランドムービー撮影本番です。見どころと意気込みを教えてください!CHISA:「とけあうハーモニー」篇には、私たちのアカペラシーンがあるんですが、こだわりがありまして。金のジェルのようにとろけるメロディーにかなりこだわったので、是非そこに期待していただけると嬉しいです。JURIN:3人が一緒にハーモニーを作っていて、そこも聴けると思うので。CHISA:めちゃくちゃ楽しみにしていただけると!JURIN:そして「これが、パーフェクトUV」篇では、今回のグローバルキャンペーンソングである「IS THIS LOVE」のダンスシーンが公開されています!振り付けもすごく爽やかな感じで、涼しげなキュートな振り付けなので、是非注目して見ていただけたら嬉しいです。あと個人的にダブルダッチとか、BMXとかスケートボーダーの方々と一緒に共演してブランドムービーに出るって聞いて、ストリートスポーツが大好きなので、皆さんの技を見るのがとても楽しみです。とてもダイナミックなブランドムービーになっていると思うので、ぜひ期待して見てください!Q.「とけあうハーモニー」篇では「この感触、信じられる。」と、アネッサの使い心地を表現してもらいました。皆さんが「信じられる!」と感じるものは何ですか?MAYA:私はやっぱり横にいるメンバーの皆かなって思っていて。ちょっと予想通り?(笑)メンバーのみんなと一緒にいると、本当に不可能がないっていう気持ちになるし、あとやっぱり7年間、7年以上!?一緒に作り上げてきた、この絆っていうのは本当に無限だと思うし、この6人がそばにいるとすごい強い気持ちにもなるし、もうなんでもできちゃうっていう、Nothing is impossibleっていう気持ちになります。本当にパッションもめっちゃもう最高になるし、やっぱりこの7人は信じられますっていう素晴らしい存在です!CHISA:THIS IS LOVEですね!JURIN:たしかに!Q. アネッサは、太陽の下で輝く人たちを応援しています。XGの皆さんは、アネッサを塗ってどんなことをしてみたいですか?HINATA:私達も外で長時間撮影するときもあるので、このアネッサがあれば紫外線も気にせず、もっとさらにいいパフォーマンスができるんじゃないかなって思います。アネッサと一緒なら、ビーチとかで一日中ライブとかもできちゃうかなみたいな!Q. 「IS THIS LOVE」にちなんだ質問です。XGの皆さんにとっての「LOVE」とはなんでしょうか?COCONA:愛は一番大好きな、多分皆共通して大好きな言葉なんじゃないかなって思います。愛は人生で一番色んな気づきを与えてくれる単語だなって思っていて、セルフラブはもちろんなんですけど、人を愛することだったりとか、自分の好きなことや好きなものを愛することもだし、海だったり空だったり、木だったり山だったり、この自然を愛す、このプレゼントを大切にしたいって思う気持ちも愛ですし、この地球はすべて愛から始まっていると思っています。その愛というテーマに対して、肌を守ることを通じて、自分を愛するっていうアネッサさんのフィロソフィーと共通点があるなって私は感じています。私達にとってすごく大切な曲の「IS THIS LOVE」でブランド新ミューズに迎えていただいて、本当に感謝してるし、すごい意味があることだなって思ってるので、LOVEです(笑)。【Not Sponsored 記事】