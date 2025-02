XG、資生堂「アネッサ」

HIPHOP / R&B ガールズグループ・XGが28日、資生堂のサンケアブランド「アネッサ」のブランド新ミューズに決定した。

【動画】XGが出演する「アネッサ

パーフェクトUV」新CM

ブランド新ミューズ就任に伴い、XGが出演する「アネッサ

パーフェクトUV

スキンケアジェル

NA」新CM「とけあうハーモ二ー」篇、「アネッサ

パーフェクトUV

スキンケアミルク

NA」新CM「これが、パーフェクトUV」篇を、そして60秒の新ブランディングムービー「輝いている人は、楽しんでいる人だ」篇を、2月28日より公開。4月1日からTV放映も開始される予定。

新ブランドムービーでは、XGのメンバーがアネッサの特徴である毎日使える軽やかさとうるおいに包まれ、太陽の下で心地よい表情で自分らしく過ごす姿が描かれており、XGの楽曲「IS THIS LOVE」がANESSA Global Campaign Songとして起用されている。「IS THIS LOVE」は、XGが昨年11月にリリースし、米ビルボード・アルバム・チャート“Billboard 200”に初のランクインを果たした2nd Mini Album「AWE」の収録曲で、3月7日にリカットシングルとしてデジタルでリリースされることも合わせて発表された。

ブランドムービーでは、このCMだけのアカペラバージョンとダンスシーンが初公開となり、ダンスシーンでは、XGメンバーが青空に映える爽やかな衣装に身を包み、太陽の下でエネルギッシュな「IS THIS LOVE」のダンスを披露している。

XGは現在、初のワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”」を開催しており、この後、3月8日、9日の福岡公演、3月15日、16日の大阪公演、3月の中国追加公演(杭州、上海、北京、成都)、4月の中南米公演(サンパウロ、メキシコシティ)、そして、先日発表されたツアーファイナルの東京ドーム公演を控えている。また、今年4月には、アメリカ最大級の音楽フェス「コーチェラ2025」(Coachella Valley Music and Arts Festival)に、日本人アーティストとして唯一となる出演を果たす。