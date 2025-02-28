»³ºê°é»°Ïº¡¢Ä¾´¶¤ÈÌÑÁÛ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖÆüËÜ¤«¤éÈ¯¿®¡×¡¡¸¶ºî¡¦±ÀÅÄ¤Ï¤ë¤³¤âÀä»¿
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ºê°é»°Ïº¤¬27Æü¡¢Åìµþ¡¦ÅìµÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¾¼ÏÂ¸µÏ½Íî¸ì¿´Ãæ¡Ù¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ËÜºî¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÃåÊª»Ñ¤¬¥¹¥Æ¥¡ª»³ºê°é»°Ïº¡õÃæÂ¼Çß¿ý¤é¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼½¸·ë¡ª
¡¡»³ºê¤Ï¡¢º°ÃÏ¤ËÎ®¿åÌæ¤ÈÄá¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸ÍÍ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÃåÊª¤ËÂÝ¿§¤Î±©¿¥¤ÇÅÐ¾ì¡£2018Ç¯¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½õÏ»¤ò±é¤¸¤¿»³ºê¤Ï¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¤¤Ã¤È¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î¤Û¤ó¤È¤ËÄ¾´¶¤ÈÌÑÁÛ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤¦Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨·Á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö0¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯´ü´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·Î¸Å¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¤ªµÒÍÍ¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡ÖËÜÅö¤ËÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò3»þ´Ö°ÊÆâ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬1ÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¯·Î¸Å¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤è¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê³ä¤È²º¤ä¤«¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ø¤¦¤ï¡¼¤Ã¡ª¡Ù¤Æ¤¤¤¦¡Ê¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¡Ë¥¿¥¤¥×¤¬Á´¤¯¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È³Ú²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Î¤è¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡ÊÃæÂ¼¡ËÇß¿ý¤µ¤ó¤¬¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡£¤º¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡·Î¸Å¾ì¤Ë¤Ï¸¶ºî¼Ô¤Î±ÀÅÄ¤Ï¤ë¤³»á¤ÎË¬Ìä¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö±ÀÅÄÀèÀ¸¤Ï¡Ø¾¼ÏÂ¸µÏ½Íî¸ì¿´Ãæ¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤¬¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¡¢²Î¤¦¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÄÌ¤··Î¸Å¤È¤«¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡ØÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¡£Íî¸ì¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ª¸ÀÍÕ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ËËÍ¤Ï98Ç¯¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¾®Ìº²Â¤µ¤ó¤¬´ë²è¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î°é¤Ã¤¿¾ì½ê¡¢¸¶ÅÀ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÉÆüËÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¢ÆüËÜ¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤òÀ¤³¦¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¡É¡£¤³¤ì¤¬1¤ÄÂç¤¤Ê¼«Ê¬¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Öº£²ó¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡¢0¤«¤é¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿»³ºê¡£¡Ö¤³¤³¤«¤éÆüËÜ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤³¤Î¿·ºî¤òÄ©¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î·à¾ì¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢±ÀÅÄ¤Ï¤ë¤³»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡£ÅÁÅý·ÝÇ½¤Ç¤¢¤ëÍî¸ì¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ã¤Íî¸ì²È¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤È³ëÆ£¤òÉÁ¤¯¡£¾¼ÏÂ½é´ü¡¢Íî¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿µÆÈæ¸Å¡ÎÈ¬±À¡Ï¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤Ï¡¢Æ±´üÆþÌç¤ÎÅ·ºÍ¡¦½éÂÀÏº¡Î½õÏ»¡Ï¡Ê»³ºê¡Ë¤È¸Ç¤¤Í§¾ð¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ë¡£·Ý¼Ô¡¦¤ß¤èµÈ¡ÊÌÀÆü³¤¤ê¤ª¡Ë¤Ë¤â»Ù¤¨¤é¤ì¡¢ÀÚâøÂöËá¤¹¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢»×¤¤¤â´ó¤é¤Ê¤¤Æ»¶Ú¤ò¤¿¤É¤ë¡£
¡¡2·î28Æü¡Á3·î22Æü¤ËÅìµþ¡¦ÅìµÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ö¡¢3·î29Æü¡Á4·î7Æü¤ËÂçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¡¢4·î14Æü¡Á23Æü¤ËÊ¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡¦Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¼èºà²ñ¤Ë¤Ï¡¢»³ºê¤Î¤Û¤«¤ËÌÀÆü³¤¡¢¸ÅÀî¡¢¹õ±©ËãÍþ±û¡¢ÃæÂ¼¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÃåÊª»Ñ¤¬¥¹¥Æ¥¡ª»³ºê°é»°Ïº¡õÃæÂ¼Çß¿ý¤é¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼½¸·ë¡ª
¡¡»³ºê¤Ï¡¢º°ÃÏ¤ËÎ®¿åÌæ¤ÈÄá¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸ÍÍ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÃåÊª¤ËÂÝ¿§¤Î±©¿¥¤ÇÅÐ¾ì¡£2018Ç¯¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½õÏ»¤ò±é¤¸¤¿»³ºê¤Ï¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¤¤Ã¤È¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î¤Û¤ó¤È¤ËÄ¾´¶¤ÈÌÑÁÛ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤¦Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£
¡¡·Î¸Å¾ì¤Ë¤Ï¸¶ºî¼Ô¤Î±ÀÅÄ¤Ï¤ë¤³»á¤ÎË¬Ìä¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö±ÀÅÄÀèÀ¸¤Ï¡Ø¾¼ÏÂ¸µÏ½Íî¸ì¿´Ãæ¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤¬¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¡¢²Î¤¦¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÄÌ¤··Î¸Å¤È¤«¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡ØÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¡£Íî¸ì¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ª¸ÀÍÕ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ËËÍ¤Ï98Ç¯¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¾®Ìº²Â¤µ¤ó¤¬´ë²è¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î°é¤Ã¤¿¾ì½ê¡¢¸¶ÅÀ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÉÆüËÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¢ÆüËÜ¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤òÀ¤³¦¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¡É¡£¤³¤ì¤¬1¤ÄÂç¤¤Ê¼«Ê¬¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Öº£²ó¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡¢0¤«¤é¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿»³ºê¡£¡Ö¤³¤³¤«¤éÆüËÜ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤³¤Î¿·ºî¤òÄ©¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î·à¾ì¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢±ÀÅÄ¤Ï¤ë¤³»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡£ÅÁÅý·ÝÇ½¤Ç¤¢¤ëÍî¸ì¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ã¤Íî¸ì²È¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤È³ëÆ£¤òÉÁ¤¯¡£¾¼ÏÂ½é´ü¡¢Íî¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿µÆÈæ¸Å¡ÎÈ¬±À¡Ï¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤Ï¡¢Æ±´üÆþÌç¤ÎÅ·ºÍ¡¦½éÂÀÏº¡Î½õÏ»¡Ï¡Ê»³ºê¡Ë¤È¸Ç¤¤Í§¾ð¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ë¡£·Ý¼Ô¡¦¤ß¤èµÈ¡ÊÌÀÆü³¤¤ê¤ª¡Ë¤Ë¤â»Ù¤¨¤é¤ì¡¢ÀÚâøÂöËá¤¹¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢»×¤¤¤â´ó¤é¤Ê¤¤Æ»¶Ú¤ò¤¿¤É¤ë¡£
¡¡2·î28Æü¡Á3·î22Æü¤ËÅìµþ¡¦ÅìµÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ö¡¢3·î29Æü¡Á4·î7Æü¤ËÂçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¡¢4·î14Æü¡Á23Æü¤ËÊ¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡¦Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¼èºà²ñ¤Ë¤Ï¡¢»³ºê¤Î¤Û¤«¤ËÌÀÆü³¤¡¢¸ÅÀî¡¢¹õ±©ËãÍþ±û¡¢ÃæÂ¼¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£