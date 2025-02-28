民放公式テレビ配信サービス「TVer」にて、「第48回日本アカデミー賞特集」が開始された。

参考：第48回日本アカデミー賞優秀賞発表 作品賞に『正体』『ラストマイル』『キングダム』など

本特集では、優秀主演男優賞から新人俳優賞まで各賞受賞者の出演ドラマ50作品以上に加えて、過去の名スピーチ集や新人俳優賞の受賞者8人（赤楚衛二、板垣李光人、越山敬達、齋藤飛鳥、齋藤 潤、渋谷凪咲、森本慎太郎、山田杏奈）全員のロングインタビューなど、TVerだけのオリジナルコンテンツが順次配信される。

3月14日の授賞式当日は、「ウェルカムレセプション」「レッドカーペット」の模様がライブ配信され、当夜には『第48回 日本アカデミー賞授賞式』の地上波放送がリアルタイム配信される。

第48回 日本アカデミー賞 受賞者（一部の賞を抜粋）優秀主演男優賞綾野剛、草磲剛、山口馬木也、山粼賢人、横浜流星

優秀主演女優賞石原さとみ、上白石萌音、河合優実、草笛光子、満島ひかり

優秀助演男優賞内野聖陽、大沢たかお、岡田将生、佐藤二朗、山田孝之

優秀助演女優賞芦田愛菜、清原果耶、土屋太鳳、山田杏奈、吉岡里帆

新人俳優賞赤楚衛二、板垣李光人、越山敬達、齋藤飛鳥、齋藤潤、渋谷凪咲、森本慎太郎、山田杏奈

（文＝リアルサウンド編集部）