¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Í³¿¡¡2ÈïÃÆ3¼ºÅÀ¤â¡Ö½çÄ´¤À¤È»×¤¦¡×ºÇÂ®154¥¥í¥Þ¡¼¥¯¡¡»Ø´ø´±¤â¡ÖÎÉ¤¤¾õÂÖ¡×
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹9¡Ý3¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯2·î26Æü¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡3·î18Æü¤Î¥«¥Ö¥¹¤È¤Î³«ËëÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ3²óÅÓÃæ4°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2²ó¤Ë´Å¤¤¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥«¥×¥é¤Ëº¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ë¡¢3²ó¤Ï¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤Ë¥«¡¼¥Ö¤òÃæ±Û¤¨¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿20Æü¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¤è¤ê¤â¸·¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤òÆÍ¤³¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¿¤À¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ïµå¤¬³ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Èôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤´¥Áç¤·¤¿µ¤¸õ¤Ç¡Ö½çÄ´¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤À¡£
¡¡Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï96¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó154¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤Éµå°Ò½½Ê¬¤Ç¡Ö°ì¤Ä¤º¤ÄÃÊ³¬¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¸ø¼°Àï¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¸«¿ø¤¨¤ë¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡Ö¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¡£ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¡¡¡ÊÌø¸¶¡¡Ä¾Ç·¡Ë