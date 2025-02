がらりが、本日に新曲「ガラスの靴」をリリースした。また合わせて、本楽曲のミュージックビデオも公開した。今回りリースされた公開された新曲「ガラスの靴」は、現代人が抱える承認欲求や表面的な美しさを求める気持ち、過度な自己否定から脱却していく精神的な成長のプロセスを描いた楽曲となっており、がらり本人が描いたジャケット写真の女性が印象的に表現された作品となっているという。公開されたミュージックビデオもがらり本人が手掛けた作品となっているのでぜひチェックしていただきたい。

りリース情報



◆デジタルシングル「ガラスの靴」配信日:2025年2月28日(金¥)配信リンク:https://galali.lnk.to/Glass_Slipper◆デジタルアルバム『手のひら望遠鏡』配信日:2024年11月20日(水)配信リンク:https://galali.lnk.to/Palm_TelescopeM1.さよならは真夜中に(sound produce : 宮野弦士)M2.砂の歌M3.エスケープ(sound produce : 有元キイチ from ODD Foot Works)M4.踊れマリアM5.女郎蜘蛛M6.午後二時の通り雨(sound produce : ESME MORI)M7.青春写真M8.ビードロに切り花M9.カゲロウM10.ふたりぼっちM11.ケセラセラM12.夢酔いM13.揺れるピアス(sound produce : FIVE NEW OLD)M14.パーティーチューン ※テレビ東京ドラマ25『晩酌の流儀3』オープニングテーマ曲