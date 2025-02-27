【Pokemon Presents 2025.2.27】
2月27日23時～ 配信開始

　ポケモンは、配信番組「Pokemon Presents 2025.2.27」を2月27日23時より配信した。

　「ポケットモンスター」シリーズの最新情報を発表するポケモンプレゼンツ。今回は、ポケモンバトルにフォーカスした新作「Pokemon Champions」や、「ポケモンレジェンズ」シリーズの新作「Pokemon LEGENDS Z-A」のゲーム内映像の公開、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（以下：ポケポケ）」の新パックなどが発表された。

【【公式】Pokemon Presents 2025.2.27】

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