「ポケモンプレゼンツ 2025.2.27」発表まとめ！ バトル特化の新作や「ポケモンレジェンズZA」の最新情報が公開
【Pokemon Presents 2025.2.27】
2月27日23時～ 配信開始
(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
2月27日23時～ 配信開始
ポケモンは、配信番組「Pokemon Presents 2025.2.27」を2月27日23時より配信した。
「ポケットモンスター」シリーズの最新情報を発表するポケモンプレゼンツ。今回は、ポケモンバトルにフォーカスした新作「Pokemon Champions」や、「ポケモンレジェンズ」シリーズの新作「Pokemon LEGENDS Z-A」のゲーム内映像の公開、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（以下：ポケポケ）」の新パックなどが発表された。【【公式】Pokemon Presents 2025.2.27】
(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。