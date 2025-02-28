2月28日 発売
【PlayStation 5用カバー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション】
価格：9,980円
【DualSense ワイヤレスコントローラー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション】
価格：12,480円

　ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、「PlayStation 5用カバー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション」および「DualSense ワイヤレスコントローラー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション」を2月28日に発売する。価格はPS5用カバーが9,980円、DualSenseが12,480円。

　今回発売される2商品は、ハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ」デザインのプレイステーション 5用カバーおよびDualSense。ソフトと同日に数量限定にて発売される。

「PlayStation 5用カバー “モンスターハンターワイルズ” リミテッドエディション」

型番：CFIJ-16022
価格：9,980円

　「モンスターハンターワイルズ」をモチーフにした、特別デザインのPS5用カバー。作中に登場する禁足地調査隊のエンブレムデザインが、ミッドナイト ブラックのカバーに映える銀色でワンポイントにあしらわれている。

　なお、本商品は2023年11月に発売された新型PS5にのみ対応する形状となっている。

「DualSense ワイヤレスコントローラー “モンスターハンターワイルズ” リミテッドエディション」

型番：CFI-ZCT1JZ5
価格：12,480円

　「モンスターハンターワイルズ」をモチーフにした、特別デザインのDualSense ワイヤレスコントローラー。本体はヴォルカニック レッドで、両サイドには、作中でハンターが最初に身にまとう装備にあしらわれた模様をモチーフにした繊細なデザインが銀色で浮かび上がる。またタッチパッドには、禁足地調査隊のエンブレムデザインが施されている。

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