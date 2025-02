2月28日 発売【PlayStation 5用カバー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション】価格:9,980円【DualSense ワイヤレスコントローラー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション】価格:12,480円

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、「PlayStation 5用カバー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション」および「DualSense ワイヤレスコントローラー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション」を2月28日に発売する。価格はPS5用カバーが9,980円、DualSenseが12,480円。

今回発売される2商品は、ハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ」デザインのプレイステーション 5用カバーおよびDualSense。ソフトと同日に数量限定にて発売される。

「PlayStation 5用カバー “モンスターハンターワイルズ” リミテッドエディション」

型番:CFIJ-16022

価格:9,980円

「モンスターハンターワイルズ」をモチーフにした、特別デザインのPS5用カバー。作中に登場する禁足地調査隊のエンブレムデザインが、ミッドナイト ブラックのカバーに映える銀色でワンポイントにあしらわれている。

なお、本商品は2023年11月に発売された新型PS5にのみ対応する形状となっている。

「DualSense ワイヤレスコントローラー “モンスターハンターワイルズ” リミテッドエディション」

型番:CFI-ZCT1JZ5

価格:12,480円

「モンスターハンターワイルズ」をモチーフにした、特別デザインのDualSense ワイヤレスコントローラー。本体はヴォルカニック レッドで、両サイドには、作中でハンターが最初に身にまとう装備にあしらわれた模様をモチーフにした繊細なデザインが銀色で浮かび上がる。またタッチパッドには、禁足地調査隊のエンブレムデザインが施されている。

(C)CAPCOM

(C)Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.