ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、「PlayStation 5 “モンスターハンターワイルズ” 同梱版」および「PlayStation 5 デジタル・エディション “モンスターハンターワイルズ” 同梱版」を2月28日に発売する。価格は「PlayStation 5 “モンスターハンターワイルズ” 同梱版」が79,980円、「PlayStation 5 デジタル・エディション “モンスターハンターワイルズ” 同梱版」が72,980円。

今回発売される2製品は、「モンスターハンター」シリーズ最新作、ハンティングアクションゲーム「モンスターハンターワイルズ(以下、モンハンワイルズ)」と、プレイステーション 5本体がセットになった同梱版。通常のPS5本体と同価格で、「モンハンワイルズ」のソフトも付いている。

どちらも数量限定で、「モンハンワイルズ」の発売日である2月28日に発売。なお、同日発売の「モンスターハンターワイルズ」特別デザインの周辺機器「DualSense ワイヤレスコントローラー “モンスターハンターワイルズ” リミテッドエディション」と「PlayStation 5用カバー “モンスターハンターワイルズ” リミテッドエディション」は本商品には含まれない。

型番:CF1J-10025

価格:79,980円

【同梱物】

・PS5本体(1TB SSD)

・ディスクドライブ(PS5に装着済み)(※1)

・DualSense ワイヤレスコントローラー

・横置き用フット×2

・HDMIケーブル

・USBケーブル

・電源コード

・印刷物一式

・「ASTRO’s PLAYROOM」(プリインストールゲーム)

・PS5「モンスターハンターワイルズ」ゲーム本編ダウンロード版+特典(1):デジタルミニアートブック(プロダクトコード)(※2)(※3)(※4)

特典(2):重ね着装備「ギルドナイトシリーズ」、護石「希望の護石」(※2)(※3)(※5)

(※1)ディスクドライブとPS5のペアリングにはインターネット接続が必要。

(※2)システムソフトウェアのアップデートが必要になる場合がある。インターネット接続が必要。

(※3)このプロダクトコードは日本国内向け。プロダクトコードの利用には、インターネットの接続環境とPlayStation Networkのアカウントが必要。プロダクトコードは2月28日より利用できる。

(※4)ゲーム本編+特典(1)プロダクトコードの有効期限は2027年2月27日。資金決済法に基づく表示については以下特設ページにて確認してほしい。

(※5)特典(2)プロダクトコードの有効期限は2026年2月27日。

□特設ページ

「PlayStation 5 デジタル・エディション "モンスターハンターワイルズ" 同梱版」

型番:CFIJ-10026

価格:72,980円

【同梱物】

・PS5 デジタル・エディション本体(1TB SSD)

・DualSense ワイヤレスコントローラー

・横置き用フット×2

・HDMIケーブル

・USBケーブル

・電源コード

・印刷物一式

・「ASTRO’s PLAYROOM」(プリインストールゲーム)

・PS5「モンスターハンターワイルズ」ゲーム本編ダウンロード版+特典(1)デジタルミニアートブック(プロダクトコード)(※1)(※2)(※3)

・特典(2):重ね着装備「ギルドナイトシリーズ」・護石「希望の護石」(※1)(※2)(※4)

(※1)システムソフトウェアのアップデートが必要になる場合がある。インターネット接続が必要。

(※2)このプロダクトコードは日本国内向け。プロダクトコードの利用には、インターネットの接続環境とPlayStation Networkのアカウントが必要。プロダクトコードは2月28日より利用できる。

(※3)ゲーム本編+特典(1)プロダクトコードの有効期限は2027年2月27日。資金決済法に基づく表示については以下特設ページを確認してほしい。

(※4)特典(2)プロダクトコードの有効期限は2026年2月27日。

□特設ページ

【「モンスターハンターワイルズ」について】

「モンスターハンター」シリーズ最新作。

驚天動地の、狩りがくる。

刻一刻とダイナミックにその姿を変貌させるフィールド。

モンスターが群れて争う過酷な環境と、生命が溢れる豊かな環境という二面性をもつ世界で繰り広げられる、少年ナタと"白の孤影"を巡る、人と自然の物語。

プレーヤーは、強大なモンスターの狩猟を生業とする“ハンター”として狩猟で得た素材から、より強い武器や防具を作りながら、その世界と人々との関わりを解き明かしていくこととなる。

進化したハンティングアクションと、途切れることのない没入感を追求した究極の狩猟体験が、プレーヤーを待っている。

□モンスターハンターワイルズ 商品紹介ページ

(C)CAPCOM

(C)Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.