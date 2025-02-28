【M93R オート9（CO2）ABS（再生産）】2月28日 発売価格：36,080円

KSCは、ガスブローバック「M93R オート9（CO2）ABS」再生産分を2月28日に発売する。価格は36,080円。

映画で人気となったM93Rベースのプロップガン「オートナイン」を、同社のガスガン「CO2ブローバック」シリーズで商品化した「M93R オート9（CO2）ABS」が再登場。射撃モードは「セミ」と「3バースト」の2モードを切替式で搭載している。KSCハンドガンで最も長いインナーバレルを装備したオート9は前後サイトの間隔が約300ミリもあり、照準軸線の正確性とハイレベルの集弾性を実現。外気温の影響を受けない安定の動作と規格外の外観による射撃が楽しめる。

【仕様】 重量：約1,080g 全長：370mm 装弾数：36発 発射モード：セミ / 3バースト

※別途12gCO2カートリッジが必要です（純正ガスボンベを推奨）

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※画像は試作品です

※発売日は流通により前後する場合があります。