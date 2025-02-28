ハセガワ、プラモデル「『よろしくメカドック』 マツダ サバンナ チャンプ RX-7 （コミックス版）」本日出荷開始！
【「よろしくメカドック」 マツダ サバンナ チャンプ RX-7 （コミックス版）】
2月28日 出荷開始
価格：5,060円
(C)Ryuji Tsugihara/Coamix•Tatsunoko Production G05-45N
2月28日 出荷開始
価格：5,060円
ハセガワは、プラモデル「『よろしくメカドック』 マツダ サバンナ チャンプ RX-7 （コミックス版）」を2月28日に出荷開始する。価格は5,060円。
本商品は、アニメ「よろしくメカドック」プラモデルシリーズより、那智渡のチャンプRX-7をコミックス版カラーで立体化したもの。3Dプリント製のフロントエアスポイラー、ドアミラー部品を新規にセット。フロントエアスポイラー、ドアミラーの形状は、コミックス版のデザインが再現されている。
(C)Ryuji Tsugihara/Coamix•Tatsunoko Production G05-45N
※発売日は流通により前後する場合があります。
※フィギュアは付属しません。