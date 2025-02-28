１９４８年：独立運動家の金九（キム・グ）、国連が議決した韓国単独総選挙への反対を宣言



１９６９年：大韓航空が民営化



１９８７年：江原道・華川ダム上流に平和のダム着工



２０００年：世界銀行が韓国に対する企業・金融部分構造調整借款終結を発表



２００４年：北京で開かれていた北朝鮮核問題を巡る６カ国協議の第２回、作業部会設置など７項目の議長声明を採択し閉幕



２００５年：総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）が５年ぶりに終値１０００を突破



２００７年：盧武鉉（ノ・ムヒョン）大統領が「開かれたウリ党」を離党



２０１３年：韓国初の独島教育専門機関「独島学校」が開校 ※独島学校は日本の領有権主張に対応し、独島の歴史や文化を体系的に教えるために設立された。独立記念館（忠清南道天安市）が運営する

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