¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡ÛÊ¡²¬Àô¿å¤¬£²ÆüÌÜÏ¢¾¡¡Ö¥Ú¥é¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¿¤Ó¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£Á´Éô¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂèÀï¡¡¥Þ¥¯¡¼¥ëÇÕ¥Ê¥¤¥È¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²£·Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬Àô¿å¡Ê£²£·¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ£µ£Ò¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Ï¤ä¤ä¸å¼ê¤Ë²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥¤¥ó¤«¤é¿¤ÓÊÖ¤·¤ÆÀè¥Þ¥¤¡£Â¾Äú¤Î¹¶¤á¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡££±£±£Ò¤Ç¤Ï£³¥³¡¼¥¹¤«¤éÆâ£²Äú¤¬¶¥¤ê¹ç¤¦¤È¶õ¤¤¤¿¥Ö¥¤ºÝ¤òÎäÀÅ¤Ëº¹¤·¤Æ£±Ãå¡£Ï¢¾¡¤Ç½éÆü£´Ãå¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ú¥é¤ò»ß¤á¤ì¤ÐÈ¿±þ¤·¤Æ¿¤Ó¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£¿¤Ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ²ó¤êÂ¤âÎÉ¤¯¤ÆÁ´Éô¤¬¤¤¤¤¡×¤Èµ¡¤Ë¤âÎÏ¶¯¤¤¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î½®Â¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¶¯¤ß¡£Í½Áª¸åÈ¾Àï¤ÎÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£