【「ギャラリーフェイク」39巻】2月28日 発売価格:770円【ギャラリーフェイク セレクション 1 アメリカの至宝を巡る】2月28日 発売価格:770円

「ギャラリーフェイク」39巻

小学館は、マンガ「ギャラリーフェイク」の39巻を2月28日に発売する。価格は770円。また同日には、「ギャラリーフェイク セレクション 1 アメリカの至宝を巡る」も770円で発売される。

「ギャラリーフェイク セレクション 1 アメリカの至宝を巡る」

本作は累計1,000万部を突破している細野不二彦氏のアートコミックシリーズ。贋作専門の闇アートディーラー・フジタを主人公とした物語が描かれている。

39巻にはアート・テロを行う環境テロリストや、装飾品の転売で一攫千金を狙うパパ活女子が登場するほか、助手のサラが“週刊誌砲”の餌食に遭う展開が収録されている。

また同日に発売される「ギャラリーフェイク セレクション 1 アメリカの至宝を巡る」は、過去の名エピソードを選び抜いた傑作選。第1集には、アメリカの美術館に収蔵された美術品に迫る「アメリカ編」が収められている。

【「ギャラリーフェイク」39巻あらすじ】

伝説のアートコミック、待望の完全新作!!

アートコミックの金字塔『ギャラリーフェイク』完全新作コミックスが登場!!

贋作専門の闇画商・フジタが相対するのは、

アート・テロを行う環境テロリストたちや、

価値ある装飾品の転売で一攫千金を狙うパパ活女子。

更には、助手のサラが“週刊誌砲”の餌食に──!?

刻々と様変わりしてゆく21世紀のアート界に、

フジタはどう立ち向かうのか……!?

【「ギャラリーフェイク セレクション 1 アメリカの至宝を巡る」内容】

伝説のアートコミック、新装傑作選が登場!

累計1000万部突破!!

傑作の呼び声高く、今なお新シリーズが連載中のアートコミック『ギャラリーフェイク』。

2005年に完結した第1シリーズの単行本・全32巻の中から

「美術品」に焦点を当てて傑作エピソードを選び抜いたセレクションが登場です。

第1集は、アメリカの美術館に収蔵された美術品に迫る「アメリカ編」!!

厳選した全8エピソードを収録しました。

-ART.1「贋作画廊」(単行本第1集所収)

-ART.2「質屋とマティス」(単行本第3集所収)

-ART.3 「山水の星」(単行本第10集所収)

-ART.4 「八点鐘」(単行本第11集所収)

-ART.5「連立不当方程式」(単行本第13集所収)

-ART.6「from the North Hotel」(単行本第20集所収)

-ART.7「SWEET TRAP」(単行本第23集所収)

-ART.8「美しきことは…」(単行本第30集所収)

いざ、闇のアートディーラー・フジタと行く

世界美術周遊の旅へ!!

