【Amazonセール】PlayStation新生活セールが開催。PS5本体が特別価格で販売
【Amazon:PlayStation新生活セール】
実施期間：2月28日0時～3月13日23時59分まで
実施期間：2月28日0時～3月13日23時59分まで
Amazonにて「PlayStation新生活セール」が2月28日より開催した。実施期間は3月13日23時59分まで。
本セールはSIE（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）主催によるセール。
対象商品としてPS5本体「PlayStation 5(CFI-2000A01)」、「PlayStation 5 デジタル・エディション(CFI-2000B01)」などがラインナップし、特別価格で販売される。その他バリエーションとして、「PlayStation 5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック(CFIJ-10018)」、「PlayStation 5 デジタル・エディション DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック(CFIJ-10019)【Amazon.co.jp限定】オリジナルデザインエコバッグ 付」なども対象となる。
なお購入する際には、セール価格になっていることを確認してから購入して欲しい。
PlayStation 5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック(CFIJ-10018)
PlayStation 5 デジタル・エディション DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック(CFIJ-10019) 【Amazon.co.jp限定】 オリジナルデザインエコバッグ 付