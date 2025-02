【「路傍のフジイ」4巻】2月28日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「路傍のフジイ」の4巻を2月28日に発売する。価格は770円。

本作は自分自身の心に正直に生きる中年会社員「フジイ」を主人公とした物語。「週刊ビッグコミックスピリッツ」で連載されており、既刊の累計発行部数は60万部を突破している。

4巻では、雑誌掲載時に大きな反響を呼んだ「亮ちゃん編」が収録されている。

【「路傍のフジイ」4巻あらすじ】

各賞で上位入賞の話題作、さらなる深みへ。

既刊1・2・3集が早くも計60万部を突破の人気作、待望の新刊登場!

子ども番組のヒーローへの敬意をいつまでも失わなかったり

通勤中に立ち往生している野良猫を素通りできなかったりと

ただただ自身の心に正直に生きる中年会社員「フジイ」。

すっかり会うことはなくなったけど、大事な友達だと思っていた同級生が

この世を去っていたことを時間差で知った時、

「フジイ」は何を思い、行動に移すのか──

雑誌掲載時に大きな反響のあった「亮ちゃん編」収録の最新刊です。

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.