»ûÀ¾Âó¿Í¡Êtimelesz¡Ë¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù¡ØLaLa¡Ù¥°¥é¥Ó¥¢Ï¢Â³ÅÐ¾ì¡¡Èà»á¡¢¿·Ïº¡¢¼¹»öÉ÷¡Ä¡Ä²µ½÷¤ÎÌ´¼Â¸½
¡¡¤¤¤ÞÄ¶ÏÃÂê¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¤¬¡¢¾¯½÷¤Þ¤ó¤¬»ï¡¦¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù¡õ¡Ø¥¶²Ö¤È¤æ¤á¡Ù¡õ¡ØLaLa¡Ù¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÏ¢Â³ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Ûtimelesz¡¦º´Æ£¾¡Íø¤¬½é¼ó°Ì¤Ë¡ª¡ÖViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×
¡¡»ûÀ¾¤Ï¡¢timelesz¤Î¿·¥á¥ó¥ÐーÊç½¸¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¡Ë¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢2·î15Æü¤ËºÇÇ¯Ä¹¤È¤·¤Æ¥°¥ëー¥×¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¸µ¡¹»ûÀ¾¤Ï¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤ÎÇÐÍ¥Éô¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÉñÂæ¡¦¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù½Ð±é¤Ë¤è¤ê¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Î¹â¤µ¤ä Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤Ë¡É¾ÂÍî¤Á¡É¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¡£Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤¬90Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÌö¥¹¥¿ー¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡timelesz¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤¿»ûÀ¾¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¡¢¾¯½÷¤Þ¤ó¤¬»ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²µ½÷¤ÎÌ´¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÉ¬¸«¡£»æ¸ÂÄê¤Î´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ»ï¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¤ÏÉ¬¿Ü¤À¤í¤¦¡£Áá¤á¤ËÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬µÈ¤À¡£
¢¡´©¹Ô¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¢£²Ö¤È¤æ¤á10¡¦11¹çÊ»¹æ¡Ê4·î18ÆüÈ¯Çä¡Ë¥¹¥È¥êー¥È·ÏÈà»á¤È¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó!
¢£¥¶²Ö¤È¤æ¤á¡¡¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡¡6/1¹æ¡Ê4·î25ÆüÈ¯Çä¡Ë¿·ÏºÉ÷¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡ª
¢£LaLa7·î¹æ¡Ê5·î23ÆüÈ¯Çä¡Ë¼¹»öÉ÷¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤Ç¹ßÎ×¢ö
¢£LaLa8·î¹æ¡Ê6·î24ÆüÈ¯Çä¡Ë¤µ¤ï¤ä¤«¤ª³°¥Çー¥È¡ù
¡ö»æÈÇ¸ÂÄê¤Î´ë²è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅ»ÒÈÇ¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë