【「らんま1/2 SSC完全復刻BOX」】2月28日 発売価格:29,700円

小学館は、マンガ「らんま1/2 SSC完全復刻BOX」を2月28日に発売する。価格は29,700円。

本商品は、高橋留美子氏が手掛けた「らんま1/2」の全巻セット。連載当時刊行されていたSSC(少年サンデーコミックス)を全38巻分再現し、2つのBOXに収納している。

BOXのデザインは背面と天面の絵が繋がる特別仕様で、購入特典として新規描き下ろし1点を含む複製原画を2点、特製コレクションホルダーに入れて同梱している。

【「らんま1/2 SSC完全復刻BOX」内容】

