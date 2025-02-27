■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4598) デルタフライ　 東証グロース
(4584) キッズバイオ　 東証グロース
(9070) トナミＨＤ　　 東証プライム
(2459) アウン　　　　 東証スタンダード
(186A) アストロＨＤ　 東証グロース

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4892) サイフューズ　 東証グロース
(5535) ミガロＨＤ　　 東証プライム
(3563) Ｆ＆ＬＣ　　　 東証プライム
(2031) ハンセンブル　 東証ETN
(285A) キオクシア　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS