＜個人投資家の予想＞ 02月27日 23時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4598) デルタフライ 東証グロース
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(9070) トナミＨＤ 東証プライム
(2459) アウン 東証スタンダード
(186A) アストロＨＤ 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4892) サイフューズ 東証グロース
(5535) ミガロＨＤ 東証プライム
(3563) Ｆ＆ＬＣ 東証プライム
(2031) ハンセンブル 東証ETN
(285A) キオクシア 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4598) デルタフライ 東証グロース
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(9070) トナミＨＤ 東証プライム
(2459) アウン 東証スタンダード
(186A) アストロＨＤ 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4892) サイフューズ 東証グロース
(5535) ミガロＨＤ 東証プライム
(3563) Ｆ＆ＬＣ 東証プライム
(2031) ハンセンブル 東証ETN
(285A) キオクシア 東証プライム
出所：MINKABU PRESS