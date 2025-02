原宿にニューオープンのカフェであの名店の「のりトースト」が復活！（東京・明治神宮前）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は明治神宮前駅そばにオープンした、新たなトレンドの発信地となりそうなお洒落ベーカリー・カフェ。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

VAT BAKERY(東京・明治神宮前)

人気のボックスシート 写真:お店から

2024年12月、明治神宮前駅から徒歩5分ほどの場所に、「V.A.」の中にレトロで懐かしい雰囲気のベーカリー「VAT BAKERY」がオープンしました。手掛けるのは人気アパレルブランドを展開する株式会社ジュン。「V.A.」全体のディレクションは、ストリートカルチャーの牽引者でもある藤原ヒロシ氏が務めています。場所は2002年のオープン以来、20年にわたり2000年代の東京カルチャーを象徴する文化発信地として愛されてきた原宿のカフェ・ラウンジ「モントーク」の跡地。

ショーケースには魅力的なパンやドーナツが並びます 写真:お店から

店名の「V.A.」は“Various Artists”を意味し、さまざまなモノやコトが交差する場所として、日本だけではなく世界中から多くの人々が訪れるようなデスティネーションストアを目指し、新たなカルチャーを発信する場所となっています。建物の1階は物販・ポップアップスペースで、2階は店内で焼き上げるパンやドーナツを提供する「VAT BAKERY」と、オリジナルメニューのドリンクやベーカリーで購入したパンなどを楽しめるカフェスペースとなっています。「モントーク」の内装を生かしつつ、新しい要素を取り入れた融合的な空間では、今後さまざまなプロジェクトを展開する予定だそう。

「エース」のレトロな家具 写真:お店から

カフェスペースは、東京・神田で多くの人に愛され、昨年惜しまれつつ閉店した純喫茶の名店「エース」の家具を引き継いだフロアと、ノスタルジックなデザインの赤いボックスシートが特徴。客席は全34席で、表参道を一望できる窓際のシートは特に人気があり、SNSにも多く投稿されています。

Ham 写真:お店から

おすすめの「Ham」750円はトマトペーストを巻き込んだブリオッシュ生地をベースに、ルッコラ・イタリアンパセリ・ディルをトッピングした一品。リオナソーセージを1枚贅沢にのせています。パルメザンチーズを巻き込んだブリオッシュ生地をベースに、焼き上がりにはちみつをたっぷりかけた「Honey Cheese」550円も人気です。

のりトースト 出典:ko-ko93さん

また「エース」の人気メニューだった、醤油と海苔、バターを挟んだ「のりトースト」600円も提供。素朴ながら、サックリ焼けた香ばしいパンからじんわり染み出す醤油とバター、海苔の香りが見事にマッチして、くせになるおいしさです。

フラッペチョコチャンク 写真:お店から

カフェのドリンクの監修は、2000年代の東京カフェブームの立役者として有名な山本宇一氏が手掛けていて、3種のコーヒー豆から選べる「ドリップコーヒー」750円をはじめ「カフェブリテン」1,000円や「フラッペチョコチャンク」1,000円など、オリジナリティのあるものを用意。

表参道の街並みを眺めながら、おいしいパンやドーナツ、オリジナルドリンクで一息つけ、SNS映えもバッチリ。原宿デートやショッピングの合間に立ち寄ってみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

シナモンロール レモン・ドリップコーヒー エチオピア 出典:ankowabetsubaraさん

『 ︎シナモンロール レモン 550円

シナモンロールにレモン風味のメレンゲのようなクリームが乗っていてボリュームがありました

レモンの酸味がまたクセになります

︎ドリップコーヒー エチオピア 750円

酸味が程よいコーヒーです

レモン風味のシナモンロールにも合いました

こちらは、早い時間でも、窓際席は特に人気なようで

す(すでに窓際席はリザーブされていました)

平日の朝に行くと比較的座れる可能性はありそうなので、今度こそ余裕持って、のりトーストを食べにいきます』(ankowabetsubaraさん)

Blue berry・Mentai 出典:HoneyBeeeeeさん

『めんたいやハムなどのお惣菜系パンからシナモンロール、ドーナツといったラインナップ!

私はブルーベリーのシナモンロールとミルクティーをオーダー!

シナモンロールは給食のシルバーのトレー(伝わる?笑)にのせて運んでくれました!

クリームチーズとブルーベリー、シナモンロールの組み合わせは新しい、そして美味しい!

ミルクティーはほんのり甘くてこちらも美味しかった!』(HoneyBeeeeeさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆VAT BAKERY住所 : 東京都渋谷区神宮前6-1-9TEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:佐藤明日香

The post 原宿にニューオープンのカフェであの名店の「のりトースト」が復活!(東京・明治神宮前) first appeared on 食べログマガジン.