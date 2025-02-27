Âè1»ÒÇ¥¿±¤ÎÂìÂô¥«¥ì¥ó¡¡ÃçÎÉ¤·½÷Í¥¤Î¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë³Ú¤·¤¤3¿Í¡×ºòÇ¯¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é
¡¡Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂìÂô¥«¥ì¥ó(32)¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤Î¾¾²¬çýÍ¥¡Ê30¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê38¡Ë¤È½Ë¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤æ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾¾²¬¤Î30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É¤È¹ÈÃã¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤¬¤ª¶¾Çþ²°¤µ¤ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤Î´î¤Ö¼Ì¿¿¤ä3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë³Ú¤·¤¤3¿Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó2¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤Ï½÷Í¥¤µ¤ó¤é¤·¤µ¤òÁ´¤¯½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤ò¤Û¤ó¤È¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢ÀÎ¤«¤é¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤?¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤°Â¿´¤¹¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È³Ú¤·¤¤¤ª½Ë¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Þ¤æ¤Ï30ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£30ºÐ¤Ë¤º¤Ã¤È¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤«»ä¤è¤êÇ¯²¼¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿Æü¤«¤éºòÆü¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È»×¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤â¡£¤Þ¤æ¤Î30ºÐ¤¬¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¾¾²¬¤Ø½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡3¿Í¤ÏºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥®¡¼¥¯¥¹¡×¤Ç¶¦±é¤·¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅÙ¡¹½÷»Ò²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£