＜個人投資家の予想＞ 02月27日 22時 ＜個人投資家の予想＞ 02月27日 22時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4598) デルタフライ 東証グロース

(4584) キッズバイオ 東証グロース

(9070) トナミＨＤ 東証プライム

(2459) アウン 東証スタンダード

(186A) アストロＨＤ 東証グロース



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4892) サイフューズ 東証グロース

(5535) ミガロＨＤ 東証プライム

(3563) Ｆ＆ＬＣ 東証プライム

(2031) ハンセンブル 東証ETN

(6506) 安川電 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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