East Of Edenの新曲「Shooting Star」が、『musicるTV』(テレビ朝日系)の3月度エンディングテーマに決定した。

同楽曲は3月12日にリリースされる1stフルアルバム『The First Eden - Seeds Of Hope』の収録曲であり、2024年12月24日にMINA(Ba)が電撃加入した新体制として初めての新曲。新体制の幕開けを感じさせるAyasaのバイオリンから始まり、湊あかねによる力強く高らかに歌うボーカルワークとYukiの重厚なギターサウンド、MIZUKIのバンドを支えるパワフルなドラミング、さらにMINAの疾走感に溢れるベースのスラップがバンドに新たな風が吹きこんだ楽曲に仕上がっている。

また、1stフルアルバムのリリースに先駆け、世界最速で聴ける先行視聴会が3月7日に都内某所で開催されることが決定。本イベントは3月2日までの応募抽選となっている。そのほか、オンラインサイン会やイベントも控えている。

本アルバムには同楽曲のほか、a crowd of rebellionの丸山漠(Gt)が手がけた複雑で目まぐるしい展開と、ブルータルなメロディに和なテイストが加わった新曲「Darkside Lotus」も収録。加えて、ライブ定番曲の「YELLOW CARD」が追加収録された全11曲入りとなっている。

なおEast Of Edenは、3月15日より東名阪ツアー『East Of Eden Spring Tour 2025 ~ Seeds Of Hope ~』の開催を控えている。

(文=リアルサウンド編集部)