Little Glee Monster新曲「For Decades」のMV公開決定！Jリーグ2025シーズン応援ソング

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■「For Decades」は、3月19日発売のニューアルバム『Ambitious』に収録！

Little Glee Monsterの新曲「For Decades」のMVが、2月28日21時に公開される。

「For Decades」は、初のJリーグ2025シーズン応援ソングで、3月19日発売のニューアルバム『Ambitious』に収録。2月11日から先行配信もスタートしている。

なお、Little Glee Monsterは4月6日から全20公演の全国ホールツアー『Little Glee Monster Live Tour 2025 “Ambitious”』開催する。

リリース情報

2025.02.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「For Decades」

2025.03.19 ON SALE
ALBUM『Ambitious』

Little Glee Monster OFFICIAL SITE
https://www.littlegleemonster.com/