Little Glee Monster新曲「For Decades」のMV公開決定！Jリーグ2025シーズン応援ソング
■「For Decades」は、3月19日発売のニューアルバム『Ambitious』に収録！
Little Glee Monsterの新曲「For Decades」のMVが、2月28日21時に公開される。
「For Decades」は、初のJリーグ2025シーズン応援ソングで、3月19日発売のニューアルバム『Ambitious』に収録。2月11日から先行配信もスタートしている。
なお、Little Glee Monsterは4月6日から全20公演の全国ホールツアー『Little Glee Monster Live Tour 2025 “Ambitious”』開催する。
リリース情報
2025.02.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「For Decades」
2025.03.19 ON SALE
ALBUM『Ambitious』
Little Glee Monster OFFICIAL SITE
https://www.littlegleemonster.com/