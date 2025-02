SKY-HIが、2025年の夏にリリースするラッパー・SKY-HIとしての集大成のアルバム『Success Is The Best Revenge』へ向けたシングル第2弾としてリリースした新曲「It’s OK」のミュージックビデオを本日公開した。楽曲は、プロデューサーにChaki Zuluを迎え制作され、SKY-HIだからこそ語れる、彼が貫いてきた道と築いてきたサクセスを、ラップスキルとテクニック、そして高速ラップを駆使してセルフボーストした1曲だという。

ミュージックビデオは、SKY-HIが代表取締役CEOを務めるBMSGの自社ビルで撮影され、ラッパー、プロデューサー、そして経営者としての顔を持つSKY-HIのありのままの姿が映し出される。モノクロを基調に、テンポよく差し込まれるカラーやシーンの展開が、躍動感あふれるクールで洗練された雰囲気を生み出す一方で、随所に遊び心も感じられる仕上がりとなっているとのことだ。本作の監督は、SKY-HI × Nissy「SUPER IDOL」やCreepy Nuts「二度寝」、キタニタツヤ「PINK」など、数多くのアーティストの作品を手がけてきた鴨下大輝が務めた。

リリース情報

◆ニューシングル「It's OK」

発売日:2025年2月26日(水)

Streaming & Download:https://sky-hi.lnk.to/ItsOK





◆アルバム『Success Is The Best Revenge』

発売日:2025年夏 予定

SKY-HIがこれまでに積み重ねてきた全てと、これからの展望が詰まった、ラッパーSKY-HIとしての集大成のアルバム

◆ニューシングル「It's OK」発売日:2025年2月26日(水)Streaming & Download:https://sky-hi.lnk.to/ItsOK◆アルバム『Success Is The Best Revenge』発売日:2025年夏 予定SKY-HIがこれまでに積み重ねてきた全てと、これからの展望が詰まった、ラッパーSKY-HIとしての集大成のアルバム