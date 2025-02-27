¶¥±ËÁª¼ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿ÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¢¡¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤«¤é¤Î¤¾¤¯¿åÃå¤Îº¯¢¡

¡¡¶¥±Ë½÷»Ò¤Ç¸ÞÎØ3Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶¥±ËÁª¼ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍýÅ¹¤Ç¤Î°ìËç¤Ç¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¸ª¤Ò¤â¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤«¤é¿åÃå¤ÎÆü¾Æ¤±º¯¤¬¤¯¤Ã¤­¤ê¤Î¤¾¤­¡¢ÌÜ¤â¤È¤Ë¤â¥´¡¼¥°¥ë¤Îº¯À×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

(ÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@ikee.rikako¤è¤ê)
¢¡¡ÖÎý½¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¢¡

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÆü¾Æ¤±¤¢¤È¡ª¡×¡Ö¿åÃå¤Îº¯¤¬Îý½¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡ÖÆü¾Æ¤±¡á¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã·ò¹¯Åª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥´¡¼¥°¥ë¾Æ¤±»Ñ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤ï¡×¡Ö¥¹¥¤¥Þ¡¼¤Î¾Ú¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£