ÅìÂç±¡Â´¤Î½÷À¥¹¥Ñ¥¤¥¹¸¦µæ²Èà³¤³°¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤ªÊ¢¤ò²õ¤¹²°ÂæÈÓá¤ò¾Ò²ð¡Ö¤³¤ì¤ÏÉÝ¤¤¡×¡Ö¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×
¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¹ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î°õÅÙ¥«¥ê¡¼»Ò(28)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£³¤³°¤Ç¤ªÊ¢¤ò²õ¤¹²°ÂæÈÓ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¡Ö¤Û¤ÜÆüËÜ¿Í¤¬¤ªÊ¢¤ò²õ¤¹¥Ù¥¹¥È²°ÂæÈÓ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡ÖÍÈ¤²¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë°ò¤äÌîºÚ¤ò½Å¤Í¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤¿Bµé¥°¥ë¥á¡£¥Ñ¥Ë¥×¥ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÀ¸¿å¡¢Èó²ÃÇ®¡¢²ø¤·¤¤¥½¡¼¥¹¤Î¤ªÊ¢¤ò²¼¤¹»°¸¶Â§¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²á·ã¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÌ£¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹á¤ë¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Ë¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥½¡¼¥¹¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ß¤Ä¤´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡ÖÅÏ¹ÒÃæ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤´¤ÈÆüËÜ¤Ë¤ªµ¢¤ê²¼¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÉÝ¤¤¡ª¡×¡Ö¸«¤«¤±¤¿¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¡×¡Ö°Åµ¤·¤ÆÅÏ¹Ò¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥ê¡¼»Ò¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Øºß³Ø»þ¤Ë¡Ö°õÅÙ¥«¥ê¡¼»Ò¡×¤È¤·¤Æ¥ì¥·¥ÔÅê¹Æ¤ò³«»Ï¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢ÅìµþÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢21Ç¯¤Ë½¤Î»¡£Âç³Ø±¡ºß³ØÃæ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¹áÎÓ´Û¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£