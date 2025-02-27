¡ÖºÙ¤Ã¤³¤¤ÂÎ¤·¤Æ¡¢¿©¤Ã¤¿¤â¤ó¤É¤³¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤ó¤À¡©¡×¡¡¼ÒÃÜ¥®¥ë¥É¼õÉÕ¾î¤ÎÂç¿©¤¤¥¹¥¥ë¤Ë¾Ð¤¦¡Ø¥®¥ë¤Þ¤¹¡ÙÂè7ÏÃ
¤½¤ÎºÙ¤¤ÂÎ¤Î¡¢°ìÂÎ¤É¤³¤ËÂçÎÌ¤Î¿©¤ÙÊª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡Ä¡Ä!?¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥®¥ë¥É¤Î¼õÉÕ¾î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ä¶È¤Ï·ù¤Ê¤Î¤Ç¥Ü¥¹¤ò¥½¥íÆ¤È²¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¢°Ê²¼¡Ø¥®¥ë¤Þ¤¹¡Ù¡ËÂè7ÏÃ¤Ç¡¢¥®¥ë¥É¼õÉÕ¾î¥¢¥ê¥Ê¡¦¥¯¥íー¥Ðー¡ÊCV¡§¹â¶¶Íû°Í¡Ë¤Î¡È¼ÒÃÜ¤æ¤¨¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥¹¥¥ë¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼ÒÃÜ¥®¥ë¥É¼õÉÕ¾î¡¢¥¤¥±¥á¥óËÁ¸±¼Ô¤È¤Î¡È¼ê¤Ä¤Ê¤®¥Çー¥È¡É¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤â¡¢ÀÖÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¥¥ãー¥Ã¡ª
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥®¥ë¤Þ¤¹¡Ù(ABC¥Æ¥ì¥Ó)¤Ï¡¢Âè27²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Æ±Ì¾¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡ÊÃø¡§¹áºä¥Þ¥È¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¬¤ª¤¦¡Ë¤¬¸¶ºî¡£¶¯¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¥®¥ë¥É¤Î¼õÉÕ¾î¥¢¥ê¥Ê¤¬¡¢»Ä¶È¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëµ¬Äê¤òÇË¤ê¡¢¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î¥Ü¥¹¤ò¼«¤éÆ¤È²¤¹¤ëÄË²÷°ÛÀ¤³¦¥³¥á¥Ç¥£¤À¡£
Âè7ÏÃ¡Ê2·î22Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢¥¢¥ê¥Ê¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÉ´Ç¯º×¡×¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ï»à¤ò³Ð¸ç¤¹¤ë¤Û¤É»Å»ö¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¼õÉÕ¾î3Ç¯ÌÜ¤Î¥¢¥ê¥Ê¤Ï¡¢µîÇ¯¤â°ìºòÇ¯¤âÉ´Ç¯º×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢ÍÇ½¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¤ÊËÁ¸±¼Ô¥¸¥§¥¤¥É¡¦¥¹¥¯¥ì¥¤¥É¡ÊCV¡§·§Ã«·òÂÀÏº¡Ë¤Ë¡¢¥Çー¥È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ç»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Èà¤ÈÉ´Ç¯º×¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£©2024 ¹áºä¥Þ¥È/KADOKAWA/¥¤¥Õー¥ëÏ«Æ¯ÁÈ¹ç
¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¥¢¥ê¥Ê¤Ï¡¢Á´½ÐÅ¹¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ëÀª¤¤¤Ç¿©¤Ù¤Æ¿©¤Ù¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤¯¤ê¡ª¡¡°û¤ßÊª¤òÊÒ¼ê¤Ë¹üÉÕ¤Æù¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¡¢Î¾¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê¿©¤ÙÊª¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÊ¿¤é¤²¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤ò°ìÄÌ¤ê¿©¤Ù½ª¤¨¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¡ÖÂç¹¾ì¤Ç¤Í¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤ò°»¤Ç¸Ç¤á¤¿ÌÌÇò¤¤¥Ç¥¶ー¥È¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤è¡ª¡×¤È¡¢¥¦¥¥¦¥¡£»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤ËÌµ¼Ùµ¤¤Ë¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤Ï¡¢»Ä¶ÈÃÏ¹ö¤ÇÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤ëÉáÃÊ¤ÈÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤À¡£©2024 ¹áºä¥Þ¥È/KADOKAWA/¥¤¥Õー¥ëÏ«Æ¯ÁÈ¹ç
¤½¤ó¤Ê¥¢¥ê¥Ê¤Ë¥¸¥§¥¤¥É¤ÏÈù¾Ð¤ß¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¢¥ê¥Ê¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½¿©¤¦¤ó¤À¤Ê¡×¡ÖºÙ¤Ã¤³¤¤ÂÎ¤·¤Æ¡¢¿©¤Ã¤¿¤â¤ó¤É¤³¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤ó¤À¡©¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¥¢¥ê¥Ê¤¤¤ï¤¯Èà½÷¤Î¾Ã²½´ï´±¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Î¤¿¤á¤ÎÄê´üÅª¤ÊË½°ûË½¿©¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥¹¥È¥ì¥¹¼Ò²ñ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢¥¢¥ê¥Ê¤Î¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤É´Ç¯º×¤Ï²ø¤·¤¤¥Ô¥¨¥í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ë¡Ä¡Ä¡ª¡¡¥Ö¥Á¥®¥ì¤¿¥¢¥ê¥Ê¤ÏÈÈ¿Í¤ËÅ´ÄÈ¤ò²¼¤·¡¢É´Ç¯º×¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«ºÆ³«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¡Ä¡Ä!?¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¥¢¥ê¥Ê¤È¥¸¥§¥¤¥É¤ÎÉ´Ç¯º×¥Çー¥È¤Î¹ÔÊý¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥®¥ë¤Þ¤¹¡Ù(ABC¥Æ¥ì¥Ó)¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍË¿¼Ìë2»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤À¡£