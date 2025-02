ゆずサクラ展:開催中〜3月31日(月)

2025年3月に横浜ベイエリアで行われるおすすめイベントをピックアップ! 春休みのお出かけの参考にしてください(画像はリリース、公式Webサイトより。一部筆者撮影)。軽の電気自動車「日産サクラ」と人気アーティストゆずの全国ツアー『YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑』とのコラボレーション企画「愛する街から、愛する街へ。 #ゆずサクラ 2.0」のフィナーレを飾る取り組み「ゆずサクラ展」。

映画ドラえもん のび太の絵世界物語 in 横浜・みなとみらい:開催中〜4月6日(日)

大佛次郎×ねこ写真展2025:開催中〜4月20日(日)

東方神起×横浜 ZONEキャンペーン:3月1日(土)〜9日(日)

横浜スパークリングトワイライト:3月1日(土)、3月29日(土)

パンのフェス2025 in 横浜赤レンガ:3月7日(金)〜9日(日)

横浜税関「庁舎公開」:3月8日(土)

みなとみらいSuper Big Band コンサート:3月12日(水)

みなとみらい21 さくらフェスタ2025:3月15日(土)〜23日(日)

セントパトリックデー・パレード in 横浜元町:3月15日(土)

横浜フランス映画祭 2025:3月20日(木)〜23日(日)

赤レンガでわんさんぽ:3月20日(木)〜23日(日)

FLOWER GARDEN 2025:3月28日(金)〜4月20日(日)

日産グローバル本社ギャラリーにて、「つながる駅貼りポスター」を1つにした全長15m超えの巨大ポスターや特別映像「47都道府県 ゆずサクラMOVIE」などが楽しめます。場所:日産グローバル本社ギャラリー『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』公開と「映画ドラえもん」45周年を記念したスペシャルイベントが、みなとみらいで開催。歴代映画をたどる特別展示やスペシャルフードメニュー、映画公開記念謎解きゲーム「謎眠る不思議な館」など、映画ドラえもんの歴史や世界観を体感できる展示やイベントが行われます。場所:横浜ランドマークタワー69階展望フロア「スカイガーデン」、ランドマークプラザ5階「Cafe Fan Base」、MARK IS みなとみらい、横浜ロイヤルパークホテル(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, shin-ei, and ADK 2025(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, shin-ei, and ADK 1980-2025愛猫家であった大佛次郎にちなんで2017年にスタートした公募写真展「大佛次郎×ねこ写真展」。9回目の開催となる今回は、482点のアマチュア写真家の作品が並んでいます。撮影者の思いがあふれる「一言」にも注目です。会場、公式ブログ、Instagram、Facebookでの投票も実施中。場所:大佛次郎記念館「東方神起20th Anniversary LIVE TOUR〜ZONE〜」横浜アリーナ公演(3月5、6日)に合わせて、まちを盛り上げるコラボレーション企画。大観覧車「コスモクロック21」の特別演出(18:00〜21:30の毎時00分、30分、各1分間)をはじめ、参加店でのノベルティ(ステッカー)プレゼント、フォトスポット設置などが横浜ベイエリアで行われます。1年を通して週末を中心に、5分程度の花火を横浜ベイエリアで打ち上げる「横浜スパークリングトワイライト」。3月1日は大さん橋から、3月29日は新港ふ頭から打ち上げられます。いずれも19:00〜19:05まで(予定)。3月1日は「東方神起×横浜 ZONEキャンペーン」の一環で、東方神起公式カラーの赤色を中心とした花火が打ち上げられる予定。※2025年4月からは「横浜ナイトフラワーズ2025」に名称変更2016年3月に初開催して以来、累計145万人が来場した日本最大級のパンイベント「パンのフェス」。「パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典」として12回目を迎えます。今年の限定パンテーマ「愛でパン♡」に沿った会場限定パンを制作した27店舗をはじめ、初出店7店舗や行列必至の人気店など、60以上のパン屋さんが出店します。入場無料(パン屋さんエリアのみ一部入場時間帯は有料)。場所:横浜赤レンガ倉庫 イベント広場“クイーン”の愛称で親しまれる横浜税関が、本関庁舎公開を実施。横浜港が一望できる7階テラスをはじめ、マッカーサー元帥も執務したとされる3階保存室(復元)など、通常は非公開のエリアを見学できる機会です。税関イメージキャラクター「カスタム君」とのキャラクターグリーティング、麻薬探知犬デモンストレーション、横浜税関音楽隊による演奏会、税関子ども制服を着用しての写真撮影コーナーも予定しています。事前予約不要、入場無料(10:00〜16:00)。場所:横浜税関2023年で結成10周年を迎えた中高生ビッグバンド「みなとみらいSuper Big Band」。スイングの名曲からラテンまで、幅広いレパートリーで若さはじけるサウンドをお楽しみください。全席自由(無料、先着1000名)、予約不要。19:00開演(18:20開場)場所:横浜みなとみらいホール 大ホール約500mに渡る約100本の桜並木が美しい、みなとみらいの“さくら通り”で春に開催される「みなとみらい21 さくらフェスタ」。2025年は3月22日(土)にさくら通りが歩行者天国となり、パレードをはじめ、グルメストリート、はたらく自動車展示、綱引き選手権などが行われる予定です。場所:さくら通り ほかアイルランドの春の到来を喜ぶお祭り「セントパトリックデー」。横浜元町ショッピングストリートでは、アイリッシュミュージックやダンス、個性あふれる各参加団体のパレードなどが行われます。緑のものを身に着けて参加してください。場所:横浜元町ショッピング・ストリート国内最大級のフランス映画の祭典「横浜フランス映画祭 2025」。第32回を迎え、3月20日に横浜市役所アトリウムで行われるオープニング・レッドカーペットイベントとともに幕を開けます。最新のフランス映画の上映に加え、来日ゲストによる舞台あいさつやQ&Aのほか、映画監督らによるトークセッションなど、多彩なプログラムを実施。3月5日まで横浜市民向けの無料招待の申し込み受け付け中(横浜市にぎわいスポーツ文化局)。愛犬との生活が楽しくなるショップやキッチンカー、ドッグカフェなど100店舗以上が集結する、愛犬家のためのドッグイベント「赤レンガでわんさんぽ」。体格ごとにエリアが分けられた特設ドッグランが人気です。4回目となる今回は、ワンちゃんの30m走「ドッグタイムレース」や災害救助犬のデモンストレーション、音楽に合わせて人と犬が踊るスポーツ「ドッグダンス」、障害物競技「ミニアジリティ」が初開催となります。場所:横浜赤レンガ倉庫 イベント広場横浜赤レンガ倉庫に約2万株の花畑が出現する「FLOWER GARDEN 2025」。「Flower Museum」をテーマに、9色のカラーに分けられた花畑や花で形づくるアート作品が鑑賞できます。“推し”色の前で撮影できるスポットも設置。“推し”と一緒に春を満喫しては。場所:横浜赤レンガ倉庫 イベント広場この記事の執筆者:田辺 紫 プロフィール神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)