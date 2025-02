和久井健の漫画を原作とした舞台『東京卍リベンジャーズ』の第5弾“THE LAST LEAP”が上演されることが決定した。アニメ第3期、東卍史上最大の敵となる“天竺”と対峙する「天竺編」の決戦を描く。2017年より講談社『週刊少年マガジン』にて連載を開始し、2022年に最終回を迎えた原作漫画は第44回講談社漫画賞少年部門を受賞。2024年4月時点で世界累計8000万部を突破している。アニメは天竺編が昨年2023年10月3日〜12月27日まで放送し、続編の決定が実写映画化、ミュージカル化と連載終了後も盛り上がりを見せている。

ティザービジュアルには、前作の対となる東京卍會の特攻服、そしてシリーズ通して主演・木津つばさが演じる花垣武道の姿が写されている。主演を務めるのは『Dr.STONE THE STAGE ‐SCIENCE WORLD‐』や『ライドカメンズ The STAGE』でも主演を務める木津。東京卍會の初代総長で通称「無敵のマイキー」を演じるのは、『「進撃の巨人」‐the Musical‐』リヴァイ役などの松田凌、他にも『ワールドトリガー the Stage』 主演・空閑遊真役の植田圭輔、黒川イザナ役にはミュージカル『東京リベンジャーズ』で佐野万次郎役を務めた北村諒など前作に引き続きキャストが続投する。これまでのキャストに加え、柴八戒役として『青山オペレッタ THE STAGE』などに出演する平賀勇成が出演。さらには第1作目ぶりの出演となる川隅美慎や聖夜決戦編から相澤莉多、菊池修司が出演。シリーズ集大成となる今作、総力をかけてリベステを盛り上げる。6月26日〜29日に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール、7月3日〜10日に横浜・KAAT 神奈川芸術劇場〈ホール〉にて上演される。