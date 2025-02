阿部真央が、最新アルバム『NOW』のリード曲「Somebody Else Now」のライブ映像を2月28日20時にYouTubeでプレミア公開することを発表した。さらに、公開に先駆けて2月28日放送のFM802『Poppin’FLAG!!!』にてライブ音源がオンエアされることも決定した。本映像は、2025年1月に開催された<阿部真央らいぶ2025 -15th ANNIVERSARY- at 東京ガーデンシアター>のもので、オーディエンスにスマートフォンのライトの点灯を促しシンガロングする、ファイナルの特別な演出として披露された一曲だという。監督は大久保拓朗が務め、阿部真央が観客と一体となるかのような幻想的な映像として仕上がっている。

■FM802『Poppin’FLAG!!!』番組情報2月28日(金)18:00〜20:00DJ:板東さえかHP:https://funky802.com/poppin/■<阿部真央らいぶ2025 -15th ANNIVERSARY- at 東京ガーデンシアター>配信情報配信URL:https://video.unext.jp/title/SID0170593阿部真央特集:https://www.video.unext.jp/browse/feature/FET0011976

ライブ情報



◆<ABE MAO Billboard Live Tour 2025>特設ページ:https://abemao.com/feature/billboard_tour[日程]・2025年6月7日(土)ビルボードライブ横浜(1日2回公演)・2025年6月14日(土)ビルボードライブ大阪(1日2回公演)・2025年6月21日(土)ビルボードライブ東京(1日2回公演)[チケット情報]FC会員2次先行:https://tixplus.jp/feature/abemao_billboard2025b/受付期間:3月1日(土)12:00〜3月9日(日)23:59◆<ABE MAO HALL TOUR 2025 On My Way Home>特設ページ:https://abemao.com/feature/hallTour2025[日程]2025年10月11日(土)大阪・オリックス劇場2025年10月13日(月・祝)福岡・福岡市民会館中ホール2025年10月18日(土)北海道・共済ホール2025年10月26日(日)愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール2025年11月3日(月・祝)東京・LINE CUBE SHIBUYA[チケット情報]オフィシャル先行:https://w.pia.jp/t/abemao/受付期間:〜3月5日(水)23:59