「LAPOSTA 2025 ーBehind the sceneー」 (C)LAPONE ENTERTAINMENT (C)LAPONE GIRLS

1月27日〜2月2日の1週間にかけて東京ドームでのライブや、その他周辺施設を舞台に東京ドームシティ史上、過去最大規模のコラボレーションイベントが開催され、LAPONEグループに所属するアーティストが一堂に介した「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」。JO1とINIの総勢22名のソロステージが催された「SHOW PRODUCED by MEMBERS」。DXTEEN、ME:I、IS:SUEは「FAN MEETING in LAPOSTA 2025」など、多彩な企画を催したイベントは、千秋楽3日間のライブだけで15万人を動員するなど大きな成功を収めた。

3回目の開催にしてME:I、IS:SUEというLAPONE GIRLSの2組が初めて加わり、舞台が東京ドームになるなど規模感もアップして行われた今回の「LAPOSTA 2025」。ライブでは気迫に満ちた若々しいステージを展開したDXTEENをはじめ、日プ女子こと「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」以来、初共演となったME:IとIS:SUEはそれぞれデビューから1年未満とは思えないクオリティの高さをアピール。デビュー5周年を迎え、風格を示したJO1、成熟した完成度の高さで多彩なパフォーマンスを見せたINI、それぞれが持ち味を存分に発揮した。

さらに、JO1、INI、ME:Iによる楽曲交換やボーイズ3組とガールズ2組がそれぞれメンバーをシャッフルしたコラボステージ、ZEROBASEONE、izna、Kep1erというK-POPグループのゲスト出演など、盛りだくさんの内容でファンを熱狂させた。

そんな大盛り上がりを見せたエンタメ空間の裏側で収録されていた「LAPOSTA 2025 ーBehind the sceneー」が2月27日(木)から映像配信サービス・Leminoにて配信される。この番組は「LAPOSTA 2025」の裏側に、LAPONE ENTERTAINMENTと親和性のある吉本興業の芸人が潜入し、めったに見ることができない舞台裏の様子を大公開するというもの。

K-POPをはじめとするダンス&ボーカルグループをこよなく愛し、独学で覚えたダンスも評判のジェラードン・かみちぃに加え、レインボーの池田直人と相方・ジャンボたかおが、「LAPOSTA 2025」リハーサル中のグループの楽屋を訪問し、メンバーたちとその瞬間ならではのトークを展開していく。

「LAPOSTA 2025」やステージに対する心意気をはじめ、それぞれの素顔やメンバー同士の関係性、グループ間の交流といった貴重な瞬間を捉えており、メンバーやグループに対する新たな発見を楽しめることだろう。

史上最大規模となった「LAPOSTA 2025」の熱狂を思い出しながら、LAPONEグループ所属アーティストたちがどんな思いでこのステージに挑んでいたのか、彼らの素顔を番組で確認したい。

文=HOMINIS編集部

<配信情報>【Lemino】

LAPOSTA 2025 ーBehind the sceneー

#1

配信日時:2025年2月27日(木)19:00〜

#2

配信日時:2025年3月6日(木)19:00〜

