静岡県教育委員会は3月5日、6日の両日に行う令和7年度静岡県公立高校入学者選抜(一般選抜等)の志願変更の受付を2月27日正午で締め切り、志願者数の概況を発表しました。

【倍率をみる】あなたの志望校は？全日制・定時制・単位制による定時制【全校全学科掲載】

志願先の高校を変更したのは、208人(前年度比+64人)、学科などの変更を合わせると267人にのぼりました(前年度比+46人)。これで、全日制の平均志願倍率は1.06倍と、前年度と同じとなりました。

全日制で志願倍率が高い学校・学科は、磐田南理数科が1.95倍(変更前1.95倍)、韮山理数科が1.93倍(変更前1.90倍)、浜松南理数科が1.75倍(変更前1.75倍)、沼津東理数科1.45倍(変更前1.43倍)、掛川西理数科が1.45倍(変更前1.45倍)、浜松湖南英語科が1.45倍(変更前1.43倍)などとなっています。

【一般選抜スケジュール】

3月5日(水)学力検査

3月6日(木)面接

3月14日(金)合格発表

【気になる志望校の倍率は？全日制：東部】

◇下田、下田 南伊豆分校、松崎、稲取、伊豆伊東、熱海

◇伊豆総合、伊豆総合 土肥分校、韮山、伊豆中央

◇田方農、三島南、三島北

◇御殿場、御殿場南、小山、裾野、沼津東

◇沼津西、沼津城北、沼津工、沼津商、沼津市立沼津

◇吉原、吉原工、富士、富士東

◇富士宮東、富士宮北、富岳館、富士市立

【気になる志望校の倍率は？全日制：中部】

◇清水東、清水西、清水南、静岡市立清水桜が丘、静岡

◇静岡城北、静岡東、静岡西、駿河総合

◇静岡農、科学技術

◇静岡商、静岡市立、焼津中央、焼津水産

◇清流館、藤枝東、藤枝西、藤枝北、島田、島田工

【気になる志望校の倍率は？全日制：西部】

◇掛川東、掛川西、掛川工

◇横須賀、池新田、小笠、遠江総合、袋井、袋井商

◇磐田南、磐田北、磐田農、磐田西

◇浜松湖南、浜松江之島、浜松東、浜松大平台、浜松工

◇浜松城北工、浜松商、浜名

◇浜北西、浜松湖北、浜松湖北 佐久間分校、新居、湖西、浜松市立

【気になる志望校の倍率は？定時制】

◇下田、伊豆伊東、小山、沼津工、富士、富士宮東、清水東、静岡、科学技術、榛原、磐田南、浜松北、浜松工、浜名、新居

【気になる志望校の倍率は？単位制による定時制】

◇三島長陵、静岡中央、ふじのくに国際、浜松大平台