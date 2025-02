【プロミス・マスコットエージェンシー】4月10日 発売予定価格:未定

Kaizen Game Worksは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC用ゆるキャラ事務所経営アドベンチャー「プロミス・マスコット・エージェンシー」の発売日を、4月10日と発表した。価格は未定。

本作は元・伝説のヤクザが、クセの強いマスコットキャラクターたちと共に、様々な仕事をこなしてお金を稼ぎ、カソ町を発展させながら借金返済を目指すゲーム。発売日のアナウンスに合わせて、ゲームプレイの映像を使った新たなトレーラーが公開された。

【『プロミス・マスコットエージェンシー 』発売日トレーラー】

Promise Mascot Agency (C) and (R) 2025 Kaizen Game Works. Developed by Kaizen Game Works Limited.