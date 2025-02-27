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Assist— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 18, 2022
Goal
Maxim De Cuyper a tout fait pour le KVC Westerlo ! #WESCHA pic.twitter.com/acvimYYuMp