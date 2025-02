25日に行われた米プロバスケットボールNBAで八村塁が所属するロサンゼルス・レイカーズはダラス・マーベリックスと試合を行い、107-99で勝利を収めている。八村塁は先発出場し、チーム最長の38分26秒プレイし15得点、6リバウンド、2ブロックを記録した。



この試合で一番の注目を集めたのはルカ・ドンチッチだ。アンソニー・デイビスとの電撃トレードでレイカーズに加入して以来、初のマーベリックス戦となっていた。ドンチッチは古巣相手にトリプルダブルの活躍で公式戦3連勝に貢献している。また、同選手はレイカーズ移籍後、最初の5試合でトリプルダブルを記録した4人目の選手となった。



ドンチッチは試合後、放送局の『TNT』に対し「自分の気持ちを説明することすらできない。正直言って早く寝たい」と元チームメイトとの対戦を振り返っている。



レイカーズはドンチッチを獲得して以来、9試合中7試合に勝利しており、シーズンの半分が経過した時点で、35勝21敗でウェスタンカンファレンスの5位に位置している。





LUKA THREE - STARES DOWN THE MAVS BENCH.



pic.twitter.com/1lN0jQkH71