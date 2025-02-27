¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï»°ãø·°¤ÎÇäµÑ°Õ»×¤Ê¤·¡©¡¡¸µ¥Þ¥óU¥¹¥«¥¦¥È¤¬Ê¬ÀÏ¡Ö¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡×
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ïº£µ¨½ªÎ»¸å¤Î²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤òÇäµÑ¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£27Æü¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ê¤É¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó»á¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¡Ù¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß27ºÐ¤Î»°ãø¤Ï¡¢º£µ¨¥Á¥§¥ë¥·¡¼Áê¼ê¤ËFA¥«¥Ã¥×4²óÀï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï30»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ8¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î³èÌö¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢1Éô¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤¬°ÜÀÒ¶âÁí³Û9500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó149²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦µð³Û¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ËÄó¼¨¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Åß¤Î°ÜÀÒ¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Íè²Æ¤Îµî½¢¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë»°ãø¡£°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¤Î´Ø¿´¤âÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ç¥Á¡¼¥Õ¥¹¥«¥¦¥È¤òÌ³¤á¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Íè²Æ¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬»°ãø¤òÇäµÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó»á¤Ï¡¢»°ãø¤¬°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï»°ãø¤ò¼êÊü¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö»°ãø¤ÏÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥«¥®¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤¬½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤ò¤É¤ì¤À¤±¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¸«¤Æ¤¤¿¤È¤ª¤ê¤À¡×¤È¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬»°ãø¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£µ¨¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤Ï»°ãø¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï»°ãø¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤«·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èà¤ÏÇË²õÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼éÈ÷¤ò°ú¤Îö¤¡¢Áê±þ¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£¤¿¤À¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¸å¡¢¿ô¥«·î¤Î´Ö¡¢»î¹ç¤Ë¤Û¤È¤ó¤É±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ê³èÌö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Öº£¡¢Èà¤ÏÉü³è¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ºÆ¤ÓÈà¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Èà¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤ÏÎÉ¤¤»þ´ü¤È°¤¤»þ´ü¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¡¢Èà¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤Î¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÏËè½µ¤½¤ì¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡»°ãø¤Ï2023Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤È¿·¤¿¤Ë4Ç¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨½ªÎ»¸å¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï»Ä¤ê2Ç¯´Ö¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó»á¤Ï¡ÖÈà¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¹¬¤»¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ÜÀÒ¤òË¾¤à¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤âÈà¤Î»ÄÎ±¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¤¿¤È¤¨¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤é¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢Íè²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß27ºÐ¤Î»°ãø¤Ï¡¢º£µ¨¥Á¥§¥ë¥·¡¼Áê¼ê¤ËFA¥«¥Ã¥×4²óÀï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï30»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ8¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î³èÌö¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢1Éô¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤¬°ÜÀÒ¶âÁí³Û9500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó149²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦µð³Û¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ËÄó¼¨¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó»á¤Ï¡¢»°ãø¤¬°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï»°ãø¤ò¼êÊü¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö»°ãø¤ÏÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥«¥®¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤¬½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤ò¤É¤ì¤À¤±¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¸«¤Æ¤¤¿¤È¤ª¤ê¤À¡×¤È¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬»°ãø¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£µ¨¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤Ï»°ãø¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï»°ãø¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤«·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èà¤ÏÇË²õÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼éÈ÷¤ò°ú¤Îö¤¡¢Áê±þ¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£¤¿¤À¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¸å¡¢¿ô¥«·î¤Î´Ö¡¢»î¹ç¤Ë¤Û¤È¤ó¤É±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ê³èÌö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Öº£¡¢Èà¤ÏÉü³è¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ºÆ¤ÓÈà¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Èà¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤ÏÎÉ¤¤»þ´ü¤È°¤¤»þ´ü¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¡¢Èà¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤Î¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÏËè½µ¤½¤ì¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡»°ãø¤Ï2023Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤È¿·¤¿¤Ë4Ç¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨½ªÎ»¸å¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï»Ä¤ê2Ç¯´Ö¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó»á¤Ï¡ÖÈà¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¹¬¤»¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ÜÀÒ¤òË¾¤à¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤âÈà¤Î»ÄÎ±¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¤¿¤È¤¨¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤é¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢Íè²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼çÄ¥¤·¤¿¡£