「No way！」の意味は？海外ドラマでよく聞くセリフといえば...？

正解は「うそでしょ!ありえない」でした!

信じられない話を聞いたときに使える便利なフレーズ。

直訳すると「道がない」という意味になりますが、そこから「可能性がない」という意味で用いられています。

A:「Did you hear that?She got married with Mike!」

(ねえ聞いた?彼女マイクと結婚したらしいよ)

B:「No way! They used to hate each other.」

(まさか!犬猿の仲だったのに)