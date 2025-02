East Of Edenが、3月12日にリリースする1stフルアルバム『The First Eden - Seeds Of Hope』収録曲「Shooting Star」がテレビ朝日系全国放送『musicるTV』の3月度エンディングテーマに決定した。「Shooting Star」は、2024年12月24日にSNSフォロワー数300万人を超えるベーシスト・MINAが電撃加入し新体制となって初の楽曲となる。新体制の幕開けを感じさせるAyasaのバイオリンから始まり、湊あかねによる力強く高らかに歌うボーカル・ワークとYukiの重厚なギター・サウンド、MIZUKIのバンドを支えるパワフルなドラミング、そしてMINAの疾走感溢れるスラップがバンドに新たな風が吹きこんだ楽曲に仕上がっているという。

番組情報

テレビ朝日系全国放送『musicるTV』3月度エンディングテーマ

テレビ朝日(毎週月曜日25:26〜放送中)

※地域により放送日時は異なりますので、詳しくは番組HPをご覧ください。

http://www.music-ru.com/

リリース情報

アルバム『The First Eden - Seeds Of Hope』

2025年3月12日(水)発売



◆「Shooting Star」、「Darkside Lotus」先行配信中

楽曲の視聴およびアルバムのご予約 / Pre-Order:https://EOE.lnk.to/TheFirstEdenPu



[通常盤(CD)]

・品番:WPCL-13628 / 価格:3,300円(税込)

・収録内容:CD

1. Shooting Star

2. Breaker

3. Darkside Lotus

4. I don't say goodbye

5. Don't Look Back

6. Unapologetic Freedom

7. Doesn't Matter

8. Noise-Canceling

9. Red Line

10. IKIZAMA

11. YELLOW CARD *通常盤のみ、配信ナシ



[初回限定盤A(CD+Blu-ray)]

・品番:WPZL-32185-6 / 価格:8,250円(税込)

[初回限定盤A(CD+DVD)]

・品番:WPZL-32187-8 / 価格:8,250円(税込)

・収録内容:

CD(「Shooting Star」含む全10曲収録)

1. Shooting Star

2. Breaker

3. Darkside Lotus

4. I don't say goodbye

5. Don't Look Back

6. Unapologetic Freedom

7. Doesn't Matter

8. Noise-Canceling

9. Red Line

10. IKIZAMA



Blu-ray / DVD(「Shooting Star」MV、MVビハインド・ザ・シーン、5人分のMVソロ・バージョン)



[WMS限定豪華盤(CD+グッズ+Tシャツ]※完全生産限定

・サイズL 品番:WPCL-60084 / サイズXL品番:WPCL-60085 価格:10,450円(税込)

・収録内容:通常盤CD(「Shooting Star」、「Yellow Card」含む全11曲収録)、アクリルスタンド、Tシャツ(LもしくはXL)

Lサイズ:https://store.wmg.jp/collections/eastofeden/products/4513

XLサイズ:https://store.wmg.jp/collections/eastofeden/products/4514



[CD購入特典]

・Amazon.co.jp:メガジャケ

・楽天ブックス:アクリルキーホルダー

・セブンネットショッピング:アンブレラマーカー(個別ソロアー写5体セット)

・disk union:コルクコースター

・その他CDショップ:クリアファイル

※特典クリアファイルの対象店舗はワーナーミュージック・ジャパンのHPをご確認ください。

※特典ナシのカートもございますのでご注意ください。

※一部取扱いのない店舗もございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※特典の有無に関するお問い合わせは直接各店舗へご確認下さい。

ライブ情報

<East Of Eden Spring Tour 2025 〜 Seeds Of Hope 〜>

受付URL:https://w.pia.jp/t/eastofeden2025/

ローチケ:https://l-tike.com/eastofeden/

e+:https://eplus.jp/east-of-eden/



2025年

3月15日(土)愛知・Zepp Nagoya

開場:17時 / 開演:18時

3月16日(日)大阪・Zepp Namba

開場:17時 / 開演:18時

3月19日(水)東京・Zepp DiverCity

開場:18時 / 開演:19時

3月20日(木・祝)東京・Zepp DiverCity

開場:17時 / 開演:18時

3月29日(土)中国・バンダイナムコ上海文化センタードリームホール

開場:18時 / 開演:19時

1stフルアルバム『The First Eden - Seeds Of Hope』は、この「Shooting Star」のほか、a crowd of rebellionのギタリスト・丸山漠が手がけた複雑で目まぐるしい曲展開とブルータルなメロディに和なテイストが加わった新曲「Darkside Lotus」など全10曲を収録している。これに加えライブ定番曲の「YELLOW CARD」が追加収録された全11曲入りとなっている。なお、このアルバムのリリースに先駆け、先行視聴会が3月7日に都内某所で開催されることが決定した。こちらは3月2日までの応募抽選となっているので、こちらも是非チェックしてほしい。