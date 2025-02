flumpoolが、6枚目のニューアルバム『Shape the water』を3月5日(水)にリリース。同日に、約4年ぶりとなるニコニコ生放送での5時間特別番組「【メンバー生出演】flumpool 6th Album『Shape the water』リリース記念特番&ライブ映像配信」を配信する。同特番は、デビュー15周年を記念して日本武道館にて行われた<flumpool 15th Anniversary Special Thanks Giving 「SINGALONG 2.0 」>のライブ本編とドキュメンタリーに加えて、2015年11月にZepp DiverCity TOKYOにて行われた<flumpool LIMITED TOUR 2015 R→LOOF PLAN 〜大人の屋根裏計画〜>の2本のライブ映像とメンバー全員生出演の2部構成となる。

ニコニコ生放送 5時間特番情報

【メンバー生出演】flumpool 6th Album『Shape the water』

リリース記念特番&ライブ映像配信

配信日時:2025年3月5日(水) 16:30〜21:30(予定)



16:30〜 flumpool 15th Anniversary Special Thanks Giving

「SINGALONG 2.0」at NIPPON BUDOKAN /

Documentary of flumpool 15th Anniversary

19:20頃〜 flumpool LIMITED TOUR 2015 R→LOOF PLAN

〜大人の屋根裏計画〜 at Zepp DiverCity TOKYO

20:00頃〜 メンバー出演

視聴ページ:https://live.nicovideo.jp/watch/lv347124023

リリース情報

6th ALBUM『Shape the water』



▲通常盤 ▲通常盤

2025年3月5日(水)Release

■FC限定BOX SET(3CD + BD + 48P PHOTO BOOK + GOODS)AZNT-110 / \15,400(税込)

■通常盤(1CD + 1BD)AZCS-1132 / \ 6,600(税込)

ご予約はこちら:https://a-sketch-inc.lnk.to/flumpool_Shape_the_water_CD

通常盤(CD+BD)AZCS-1132 / \6,600(税込)

<CD収録曲>

01. Keep it up!!

02. アラシノヨルニ

03. Love's Ebb and Flow

04. Just stand by me

05. ハレルヤ・レディ

06. Hourglass

07. SUMMER LION

(テレビ東京系ドラマNEXT「ひだまりが聴こえる」オープニングテーマ)

08. 夕日に染められて君は

09. 星空サイクリング

10. 迷宮シナプス

(ゲーム「ユミアのアトリエ〜追憶の錬金術士と幻想の地〜」主題歌)

11. puzzled

(ゲーム「崩壊学園」10周年テーマ曲)

12. Sugarsong

13. 君に恋したあの日から

(日本テレビ系「DayDay.」2024年4月エンディングテーマ)

<BD収録曲>

01. どんな未来にも愛はある

02. 君に届け

03. NEW DAY DREAMER

04. 夏よ止めないで 〜You’re Romantic〜

05. 微熱リフレイン

06. labo

07. 素晴らしき嘘

08. 夜は眠れるかい?

09. 解放区

10. Because... I am

11. とうとい

12. HELP

13. 君に恋したあの日から

14. 証

15. reboot〜あきらめない詩〜

16. イイじゃない?

17. 夏Dive

18. ヒアソビ

19. 星に願いを

20. Touch

EN1. SUMMER LION

EN2. Hydrangea

※Blu-rayのライブ映像をスマートフォンでも楽しめるプレイパス対応。

収録:15th Anniversary tour 2024「This is flumpool!!!!〜15の夜に逢いましょう〜」

2024.7.14@LINE CUBE SHIBUYA



FC限定BOX SET(3CD+BD+48P PHOTO BOOK+GOODS)AZNT-110 / \15,400(税込)

※受注終了

【Album Special Site】

https://www.flumpool.jp/sp/6th-album

リリース情報

『ユミアのアトリエ 〜追憶の錬金術士と幻創の地〜 オリジナルサウンドトラック』

発売日:2025年3月19日(水)

価格:定価:4,180円(税抜価格3,800円)

権利表記:©コーエーテクモゲームス All rights reserved.©2025 A-Sketch Inc.

特設サイト:https://shop.koeitecmo.com/product/yumia_comboset/music/

ライブ・イベント情報

<flumpool Zepp Tour 2025>

2025年5月11日(日)Zepp Nagoya

問い合わせ:サンデーフォークプロモーション

052-320-9100 (12:00〜18:00 月〜日)

https://www.sundayfolk.com



2025年5月16日(金)Zepp Namba

2025年5月17日(土)Zepp Namba

問い合わせ:キョードーインフォメーション

0570-200-888 (11:00~18:00 日祝休)

https://kyodo-osaka.co.jp



2025年5月25日(日)Zepp Fukuoka

問い合わせ:BEA

TEL:092-712-4221 (12:00〜17:00 月水金)

https://www.bea-net.com/index.html



2025年5月30日(金)Zepp Diver City

2025年5月31日(土)Zepp Diver City

https://info.diskgarage.com/(問い合わせフォーム)

https://www.diskgarage.com

関連リンク

◆flumpool オフィシャルサイト

◆flumpool オフィシャルTwitter

◆flumpool オフィシャルInstagram

◆flumpool オフィシャルYouTubeチャンネル

◆flumpool 新オフィシャルYouTubeチャンネル『ふらよん!』

現在、番組ではXにてflumpoolメンバーへのお便りを募集中。「メンバーに相談したいこと」「アルバムの感想」「とにかく伝えたいこと」など、Xにハッシュタグ「#ニコ生flumpool」をつけてポストをしよう。また、番組後半のニコニコプレミアム会員のみが視聴できるコーナーでは、flumpoolメンバーと生電話で話ができる企画を実施。LINEのID「niconicoid」で検索して、「ニコ生flumpool生電話」のLINEアカンウトを友達登録して、事前に応募して欲しい。