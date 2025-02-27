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¢¡ÇÛ¿®¥³¥ó¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ØHello! We¡Çre timelesz¡Ù
1.¿ÍÀ¸Í·µº[2023.12.13 Release 25th SINGLE ¡Ø¿ÍÀ¸Í·µº¡Ù]
ºî»ì¡§ÅÏÊÕÂóÌé, ¿¿ºê¥¨¥ê¥«, ÆÁ»³Í¥, ¿¼Àî¶×Èþ, Komei Kobayashi
ºî¶Ê¡§ÅÏÊÕÂóÌéÊÔ¶Ê¡§CHOKKAKU RAP»ì¡§µÆÃÓÉ÷Ëá
2.¤®¤å¤Ã¤È[2017.10.04 Release 14th SINGLE ¡Ø¤®¤å¤Ã¤È¡Ù]
ºî»ì¡§µÜÅÄ¹ÒÊå(nicoten) / µÆÃÓÉ÷Ëá¡¡ºî¶Ê¡§¤Ò¤í¤»¤Ò¤í¤»¡¡ÊÔ¶Ê¡§CHOKKAKU
3.ËÜ²»¤È·úÁ°[2023.09.20 Release 24th SINGLE ¡ØËÜ²»¤È·úÁ°¡Ù]
ºî»ìŽ¥ºî¶ÊŽ¥ÊÔ¶Ê¡§ÄÇÌ¾ÎÓ¸é
4.RUN[2020.08.05 Release 18th SINGLE ¡ØRUN¡Ù]
ºî»ìŽ¥ºî¶ÊŽ¥ÊÔ¶Ê¡§ÅÏÊÕÂóÌé¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¡§ÅÏÊÕÂóÌé / ¿¿ÉôÍµ
5.RIGHT NEXT TO YOU[2021.03.03 Release 10TH ANNIVERSARY ALBUM ¡ØSZ10TH¡Ù]
ºî»ì¡§JAKAZ¡¡ºî¶Ê¡§Takuya Harada / STEVEN LEE / PIUS¡¡ÊÔ¶Ê¡§PIUS
6.Ì¾ÏÆÌò[2018.02.14 Release 5th ALBUM ¡ØXYZ¡árepainting¡Ù]
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÃÝÆì¹ÒÂÀ(HOWL BE QUIET)¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÃÝÆì¹ÒÂÀ/sugarbeans¥³¡¼¥é¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¡§ÃÝÆâ¹ÀÌÀ
7.£íake me bright[2019.03.13 Release 6th ALBUM ¡ØPAGES¡Ù]
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§iri¡¡ÊÔ¶Ê¡§ESME MORI
8.Forever Gold[2022.06.01 Release 8th ALBUM ¡Ø¥¶Ž¥¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Ù]
ºî»ì¡§JUN ºî¶Ê¡§Ricardo Burgrust, Christofer Erixon¡¡ÊÔ¶Ê¡§Ricardo Burgrust
9.Summer Ride[2022.06.01 Release 8th ALBUM ¡Ø¥¶Ž¥¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Ù]
ºî»ì¡§butaji, STUTS ºî¶Ê¡§STUTS,butaji ÊÔ¶Ê¡§STUTS
10.Twilight Sunset[2021.03.03 Release 10TH ANNIVERSARY ALBUM ¡ØSZ10TH¡Ù]
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¤¿¤Ê¤«¤Þ¤æ¡¡ÊÔ¶Ê¡§²¬ÅÄ¥Ô¥í¡¼
11.Purple Rain[2023.06.07 Release 9th ALBUM ¡ØChapter¶¡Ù]
ºî»ì¡§JUN¡¡ºî¶Ê¡§Ricardo Burgrust, Christofer Erixon¡¡ÊÔ¶Ê¡§Ricardo Burgrust, Takuya Harada
12.Anthem¡Ö2024.06.19 Release1st EP ¡Øtimelesz¡Ù¡×
ºî»ì¡§»³²¼ÃÒµ×¡¡ºî¶Ê¡§Daisuke¡ÉD.I¡ÉImai, Jaeyoung Yang ÊÔ¶Ê¡§Daisuke¡ÉD.I¡ÉImai
Chorus : Daisuke¡ÉD.I¡ÉImai, Jaeyoung Yang
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