timeleszが、体制第一弾楽曲「Rock this Party」を明日2月28日にデジタルリリースする。新メンバー募集オーディション「timelesz project」を経て、ついに新メンバーを5人を迎え8人編成となったtimelesz。 Sexy Zoneとしてデビュー以来、デジタルリリースはグループ初の試みだという。「Rock this Party」は、オーディションの最終選考で課題曲にもなったパーティーチューンとのことで、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡の3人が作詞を手掛けている。“最高の仲間と一緒に夢を叶えよう”という「timelesz project」で歩んできた軌跡や感情が込められた、まさに今のtimeleszにマッチしたポジティブな楽曲に仕上がっている。

リリース情報



◆デジタルシングル「Rock this Party」2025年2月28日(金)配信開始◆配信コンピレーション『Hello! We’re timelesz』1.人生遊戯[2023.12.13 Release 25th SINGLE 『人生遊戯』]作詞:渡辺拓也, 真崎エリカ, 徳山優, 深川琴美, Komei Kobayashi作曲:渡辺拓也編曲:CHOKKAKU RAP詞:菊池風磨2.ぎゅっと[2017.10.04 Release 14th SINGLE 『ぎゅっと』]作詞:宮田航輔(nicoten) / 菊池風磨 作曲:ひろせひろせ 編曲:CHOKKAKU3.本音と建前[2023.09.20 Release 24th SINGLE 『本音と建前』]作詞・作曲・編曲:椎名林檎4.RUN[2020.08.05 Release 18th SINGLE 『RUN』]作詞・作曲・編曲:渡辺拓也ストリングスアレンジ:渡辺拓也 / 真部裕5.RIGHT NEXT TO YOU[2021.03.03 Release 10TH ANNIVERSARY ALBUM 『SZ10TH』]作詞:JAKAZ 作曲:Takuya Harada / STEVEN LEE / PIUS 編曲:PIUS6.名脇役[2018.02.14 Release 5th ALBUM 『XYZ=repainting』]作詞・作曲:竹縄航太(HOWL BE QUIET) 編曲:竹縄航太/sugarbeansコーラスアレンジ:竹内浩明7.make me bright[2019.03.13 Release 6th ALBUM 『PAGES』]作詞・作曲:iri 編曲:ESME MORI8.Forever Gold[2022.06.01 Release 8th ALBUM 『ザ・ハイライト』]作詞:JUN 作曲:Ricardo Burgrust, Christofer Erixon 編曲:Ricardo Burgrust9.Summer Ride[2022.06.01 Release 8th ALBUM 『ザ・ハイライト』]作詞:butaji, STUTS 作曲:STUTS,butaji 編曲:STUTS10.Twilight Sunset[2021.03.03 Release 10TH ANNIVERSARY ALBUM 『SZ10TH』]作詞・作曲:たなかまゆ 編曲:岡田ピロー11.Purple Rain[2023.06.07 Release 9th ALBUM 『Chapter供]作詞:JUN 作曲:Ricardo Burgrust, Christofer Erixon 編曲:Ricardo Burgrust, Takuya Harada12.Anthem「2024.06.19 Release1st EP 『timelesz』」作詞:山下智久 作曲:Daisuke”D.I”Imai, Jaeyoung Yang 編曲:Daisuke”D.I”ImaiChorus : Daisuke”D.I”Imai, Jaeyoung Yang