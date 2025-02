新体制となったtimelesz初の楽曲「Rock this Party」が、あす2月28日にデジタルリリース。Sexy Zoneとしてデビュー以来、デジタルリリースはグループ初の試みとなる。併せて、Sexy Zone時代の楽曲も含む選りすぐりの12曲を集めたtimeleszの入門篇ともいえるコンピレーションも同時デジタルリリースされる。大きな話題を呼んだ新メンバー募集オーディション「timelesz project」を経て、ついに新メンバー・寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の5人を迎え8人編成となったtimelesz。

新体制第1弾楽曲「Rock this Party」は、オーディションの最終選考で課題曲にもなったパーティーチューン。オリジナルメンバーの佐藤勝利、菊池風磨、松島聡の3人が作詞を手掛け、“最高の仲間と一緒に夢を叶えよう”という「timelesz project」で歩んできた軌跡や感情が込められた、まさに今のtimeleszにマッチしたポジティブな楽曲に仕上がっている。timeleszはもちろん、リスナーの背中も力強く押してくれるポップソングだ。さらに同日にはデジタルコンピレーション『Hello! We’re timelesz』もリリース。Sexy Zone時代の楽曲も含む選りすぐりの12曲を集め、timeleszの音楽に触れることができる入門篇ともいえるコンピレーション。「timelesz project」内でも候補生の課題曲として印象深く扱われた「RUN」、「RIGHT NEXT TO YOU」、「Purple Rain」、「人生遊戯」、「Anthem」も収録されており、“タイプロ”ファンにもうれしい内容となっている。timeleszは、ニューアルバムの制作もスタート。さらに勢いを増す彼らの新たな活動に期待が高まる。timelesz新体制第1弾楽曲「Rock this Party」、コンピレーション『Hello! We’re timelesz』は、2月28日デジタルリリース。