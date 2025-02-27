¡Ö¥·¡¼¥º¥ó°ìÈ¯ÌÜ¤Ë¤¤¤¤Åêµå¤ò¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç´ØÍ§µ×¡¢¼ÂÀï½éÅÐÈÄ¤Ç¼ê±þ¤¨¡¡2²óÌµ¼ºÅÀ
¡¡¢¡µå½Õ¤ß¤ä¤¶¤¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯9¡½0´Ú¹ñÅÍ»³¡Ê27Æü¡¢µÜºê¥¢¥¤¥Ó¡¼¡Ë
¡¡³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×¤¬¡¢¼ÂÀï½éÅÐÈÄ¤Ç2²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¾å¡¹¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÅÐÈÄ¤·¤¿2²ó¤Ï3¿Í¤ÇÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢3²ó¤Ï2»à¤«¤é±¦Á°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¤òÆóÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£ºÇÂ®¤Ï143¥¥í¡£¡Ö¥«¡¼¥Ö¤ÈÄ¾µå¤À¤±¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î³ä¤Ë¤Ï·ë²ÌÅª¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£µÍ¤Þ¤é¤»¤¿¤ê¡¢¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤¬º£¸å¤Î²ÝÂê¡£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈ¯ÌÜ¤Ë¤¤¤¤Åêµå¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£